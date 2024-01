Amici 23, Petit é “new hit” di Radio Zeta/ Il traguardo con “Guaglió” spiazza tutti: il motivo

Amici 23, Petit diventa “new hit”: il doppio traguardo in radio

Petit é, a prima firma Il sussidiario.net, la giovane promessa della musica targata Amici 23, e non a caso consegue l’upgrade di “new hit” con “Guaglió” on air su RTL.102.5 e debutta in alta rotazione su Radio Zeta. L’ambito doppio riconoscimento arriva nella puntata domenicale del ritorno dalle vacanze natalizie di Amici 23, in onda sulle reti TV e Streaming Mediaset, a partire dalle ore 14:00. Occasione in cui, l’ospite in studio, radio speaker per il gruppo radio Rtl.102 5 e direttrice del membro-radio Radio Zeta, Federica Gentile comunica i risultati del contest aperto sul portale web RTL.102 5 play per la decretazione del “miglior inedito di Amici 23” in rappresentanza della Generazione zeta. É quindi annunciato chi entra ufficialmente nella playlist della radio più ascoltata dai giovani, Radio Zeta.

Si tratta del vincitore del contest, Holden con il singolo “Nuvola“, la scelta dei radioascoltatori, che a partire dalle 17:00 in data odierna 7 gennaio 2024 é in “alta rotazione” nella playlist di Radio Zeta, con una media di 4-5 passaggi radiofonici nell’airplay giornalieri. Ma lo stesso risultato vale anche per Petit, la scommessa partenopea con il singolo ispirato a Napoli e dedicato alla compianta nonna dalle origini francesi, “Guaglió“.

Come comunicato dalla Gentile, Petit é scelto da Radio Zeta come new entry nella playlist in alta rotazione, e questo dopo aver raggiunto un primo e più grande traguardo radiofonico. Si tratta della promozione all’upgrade nuova hit via radio: Petit con la sua Guagliò è “New hit” su Rtl 102.5z ed entra quindi in alta rotazione anche su Radio Zeta!

Il verdetto che premia Petit ha un risultato inaspettato

“Siete stati in rotazione su Radio Zeta per due settimane di dura lotta e ancora una volta il preferito dei nostri ascoltatori é risultato essere Holden, che dalle 17 entra nella playlist di Radio Zeta -comunica il verdetto del contest, in puntata, ad Amici 23-…ma Holden non sei a solo ….per la capacità di mettere insieme il passato e il futuro, ci piace la sua penna, e va in alta rotazione con quattro e o cinque passaggi giornalieri …c’é anche Petit che da dieci giorni é new hit su Rtl.102.5 insieme a Gianna Nannini, Coez e Frah Quintale, Francesca Michielin, Subsonica”. Inaspettatamente, quindi, complice il periodo storico di influenza di risonanza global che vede protagonista la cultura di Napoli, un brano in lingua napoletana, rappresentante della Generazione zeta, si impone come un preannunciato tormentone radiofonico, nella storia del talent show Amici di Maria De Filippi.

Questo, mentre avanza la polemica web contro i giovani talenti e la produzione di Amici 23, sollevata da Luca Jurman…











