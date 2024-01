Amici 23, Petit: “Lo dedico a lei, che non c’é…”/ Il nuovo traguardo in radio

Amici 23, Petit debutta in radio con il secondo inedito

É un Petit particolarmente commosso e commovente il protagonista delle vacanze tra il Natale 2023 e il Capodanno 2024 ad Amici 23, per effetto di “Guagliò”. Quest’ultimo é il secondo inedito che Petit, nipote d’arte di Nadia Rinaldi e al secolo Salvatore Moccia, rilascia in musica nel mezzo della competizione di canto avviata al talent show di Maria De Filippi, all’edizione corrente di Amici 23. Il nuovo inedito ispirato alla città di Napoli, che fonde la lingua partenopea al sound reggae mainstream nel mondo della musica, intanto, si impone tra i brani di Amici 23 più ascoltati su Spotify Italia e raggiunge, tra gli altri, un importante traguardo. Come mostra un video esclusivo di Witty.tv, il portale web online dedicato al talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

LDA, il Capodanno 2024 a Napoli é una sonora lezione a Holden di Amici 23/ C'entra la cover di Last Christmas

Petit si emoziona, alla notizia ricevuta ad Amici 23, in un clima natalizio che precede la pausa festiva con il rientro a casa previsto prima della ripartenza per la gara dei talenti post-Epifania 2024:”Lo dedico a mia nonna, non è qui presente -fa sapere, in una reaction al traguardo raggiunto con “Guaglió “, ossia il primo passaggio in radio-. La sento nei momenti più down. E’ grazie a lei se sono qui”.

Morgan senza freni sul suo ruolo ad Amici: "Maria De Filippi? Bassezza unica"/ "Successa una cosa gravissima"

Petit rilascia Guagliò: il nuovo traguardo

Nei giorni scorsi arriva una sorpresa per il cantautore ispirato a Napoli, nella casetta dei talenti di Amici 23: una scatola rossa con una radio e un sonoro messaggio: “accendi alle 4.25”. Quindi, parte il jingle di Rtl102.5 e per il format The Flight suona il brano del concorrente di Amici. Restano all’ascolto del primo passaggio di Guaglió via radio, tutti i talenti di Amici 23, che si scatenano in un canto in coro. E Petit, 18 anni, nato a Roma da madre con origini francesi e padre napoletano, si emoziona.

Il motivo é presto detto. La musica, il cantautorato di Petit é dedicato anche alla amata e compianta familiare. “Quando canta entra in un altro mondo, uno che gli piace e che lo fa sentire sicuro di sé. Non piange spesso, l’ultima volta è stato quando è morta la nonna. Non si arrabbia facilmente e il momento più bello della sua vita è quando finisce un pezzo perché si sente vivo. Ha cominciato a scrivere a 13 anni, ma ha comprato il suo primo microfono a 15”, é così che descrive Petit, Amici di Maria De Filippi.

Capodanno in musica 2024: Petit, Mida e Holden di Amici 23 infiammano il palco/ Le performance e le reazioni

E, intanto, per la quota Amici 21, LDA destina una sonora lezione a Holden di Amici 23…











© RIPRODUZIONE RISERVATA