Amici 23: Petit, Mida e Holy Francisco si sfidano sulla scrittura/ La classifica della gara canto sorprende!

Amici 23, Petit, Mida e Holy Francisco si sfidano a suon di barre

Petit, Mida e Holy Francisco sono i cantanti competitor che si sfidano a prova di scrittura nelle cover, nella competizione di Amici 23. Accade alla nuova puntata domenicale del talent show di Amici datata 12 novembre 2023, come anticipato da Superguida TV e Amici news via social. A giudicare la sfida, una gara di scrittura creativa e interpretazione sul tema della donna, da trattare con l’aggiunta di barre al testo di una canzone in assegnazione originale, mantenendone la melodia e il ritornello, é l’ex Amici, Giordana Angi.

A sfidarsi al cospetto della giudice ed ex concorrente di Amici sono i cantanti allievi di Amici 23, Holy Francisco, Mida e Petit, schierati rispettivamente dai maestri di canto, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Petit vince il contest sulla scrittura

Holy Francisco canta Bellissimissima di Alfa, Mida canta Piccola stella senza cielo di Ligabue e Petit canta Parlami di Fasma.

Il nipote d’arte di Nadia Rinaldi, Petit, si esibisce riscrivendo la canzone originale con delle strofe dedicate alla mamma. Mida dedica la sua cover ad una ragazza che soffre di disturbi alimentari, e ad avere la meglio tra i finalisti é il primo. Il premio in palio? Un punteggio di +1 che va a sommarsi alla consuetudinaria sfida della gara cover classica domenicale di Amici 23 giudicata da Tommaso Paradiso, a lui e al resto della squadra capeggiata dal prof, Rudy Zerbi. Il che consente al giovane di classificarsi secondo nell’ordine di gradimento di canto generale.

E, a sorpresa, la classifica della gara canto cover giudicata da Tommaso Paradiso vede Petit scalzato dalla prima posizione:

Lil Jolie é prima classificata: canta una canzone di Anna Oxa dal titolo Un’emozione da poco e Tommaso Paradiso le “propone” di fare un pezzo con lei più in là;

Holden secondo classificato: canta Il mio canto libero. Il cantante si perde durante l’esibizione, ma riesce a riprendersi e a ricominciare;

Petit terzo classificato: canta una canzone di Vasco dal titolo Come nelle favole;

Sarah quarta classificata: canta Love me like you do;

Mida quinto classificato;

Mew sesta classificata: canta una canzone di Patti Pravo. Sia Tommaso che Maria De Filippi suggeriscono Mew che deve lasciarsi andare di più;

Ayle settimo, canta Heroes di David Bowie;

Holy Francisco ottavo, canta Stanza singola di Franco126 e Tommaso Paradiso. Holy si palesa particolarmente teso, vista la presenza di Paradiso come giudice e chiede di potergli stringere la mano;

Stella nona: canta Dimmi che non vuoi morire. Per Paradiso la tecnica c’è, ma manca il sentimento;

Matthew decimo: Tommaso Paradiso ammette che lui sia messo in difficoltà, ma non ha potuto specificare altro perché si è esibito per ultimo.

Mida, Petit e Holden, nella gara di canto, inoltre riescono ad esibirsi anche con i loro primi inediti presentati ad Amici 23.













