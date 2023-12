Amici 23, Petit rischia: accetta la sfida di Anna Pettinelli/ Il verdetto

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit accetta la sfida di Anna Pettinelli: la scelta del talento scoperto da Rudy Zerbi

Petit é uno tra i protagonisti del rinnovato appuntamento daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che accetta la sfida di Anna Pettinelli. La maestra di canto e voce speaker on air su RDS ha sfidato il cantautore di Che fai e allievo del maestro di canto Rudy Zerbi, invitandolo ad una performance nella cover sulle note di Grande amore di Il volo. Una sfida ad personam sull’estensione vocale che al rinnovato daytime di Amici 23, in onda l’11 dicembre 2023 sulle reti TV e streaming Mediaset, Petit accetta e supera con il consenso pieno.

Il sentiment predominante del web supporta Petit

O almeno questo é stando al sentiment dell’occhio pubblico, relativamente al risultato della prova di Amici 23, come emerge dai commenti degli utenti pervenuti sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi.

“Compito superato alla grande Petit hai il mio cuore” , si legge tra i commenti social degli utenti nel web e poi ancora tra gli altri messaggi online- “sono sicura che andrà in finale”; “sono l’unica a non sopportare Anna, Petit il top”.

Insomma, nonostante l’opinione social dell’occhio pubblico online si dica piuttosto diviso sul conto delle dinamiche di Amici 23 di Maria De Filippi, Petit sembra dirsi un candidato al titolo di vincitore alla finale del talent show. Questo, soprattutto in qualità di elemento aggregante nel consenso generale dell’occhio pubblico attivo via social, non solo sul profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi.

E, intanto, nella mezzanotte della data 12 dicembre 2023, il nuovo singolo di Petit é previsto al rilascio insieme agli altri nuovi inediti dei cantanti in corsa nel circuito canto di Amici 23 di Maria De Filippi. Che sarà ad avere la meglio nella competizione del canto di Amici, saranno i risultati effettivi di vendite, dove confluiscono anche gli ascolti in streaming sulla piattaforma online di Spotify Italia.

La prof Pettinelli ha deciso di mettere alla prova Petit con "Grande Amore"! Il prof Zerbi gli riconsegnerà la sua maglia di #Amici23? pic.twitter.com/4fc7LvHIX6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 11, 2023













