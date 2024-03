Amici 23, Petit: “Riscriviamo queste pagine”/ Il ritorno di fiamma nell’inedito “Tornerai”

Amici 23, Petit lancia il nuovo singolo Tornerai

É la tendenza per la musica più influente su YouTube Italia al rilascio dei nuovi inediti di Amici 23, Petit, che con la nuova canzone Tornerai si impone come una grande promessa della musica made in Italy. La proposta Tornerai, una ballad italo-napoletano dal messaggio di uno spiccato romanticismo, é sulla speranza che un amore finito possa rinascere ed avere una seconda pelle alla sua seconda Life.

Amici 23, Mida: "Fightclub" é l'inedito della svolta?/ "Tutto cade giù"

“Riscriviamo queste pagine, vorrei avere qualcosa di più di te che rimani là sempre distratta, magari nelle braccia di un altro, per finire tutte le parole”, canta tra i primi lyrics nel testo la canzone di Petit, tra i nuovi inediti promossi all’upgrade di singoli in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi. E, intanto, mentre si fa sempre più vicino il via al serale di Amici 23, Petit parla del nuovo singolo ai microfoni di un’intervista di Wittytv.

Amici 23, Nahaze: "Casa mia non é tra queste mura"/ Il messaggio nell'inedito "Oro oro oro"

Il messaggio del nuovo inedito

“Ciao, sono Petit… il mio inedito Tornerai parla di una storia finita tra litigi e incomprensioni e lui le chiede una risposta alla richiesta di tornare insieme, ma lei si fa desiderare e i due però ritornano …”- fa sapere Petit della sua travolgente ballad d’amore, mentre la sua lovestory nata e mai finita con la ballerina Marisol Castellanos prosegue a gonfie vele, ad Amici 23.

Ma perché mai i fan dovrebbero ascoltare il suo pezzo? “Dovrebbero farlo per scoprire il lato più emotivo di me, rispetto agli altri due pezzi precedenti più uptempo”, prosegue il cantautore che lancia a sua primafirma il nuovo brano romantico, dopo Guaglió e Che fai.

Amici 23, Martina Giovannini: "E ancora va così"/ La verità nell'inedito "Da quando non ho smesso di amarti"

Ma non é tutto. Perché oltre alla speranza del ritorno di fiamma, così come spiega il giovane cantautore promosso alla fase serale di Amici in arrivo sulle reti TV e Streaming Mediaset, Tornerai canta la seconda vita dell’amore, che riparte da capo. Insomma, la storia d’amore non é mai finita nella canzone del nipote d’arte di Nadia Rinaldi, complice la fiducia risposta da lui nel legame condiviso con lei: “io ti guardo ogni volta distratto, lo sai non ho bisogno di un’altra… anche tu, si, hai bisogno di me”. Ed é la fiducia, alla fine, a fare da collante nella storia dei due ex che tornano ad amarsi, più di prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA