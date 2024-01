Amici 23: Petit sorprende ancora RTL.102 5/ Il traguardo del nuovo inedito, “Tornerai”

Amici 23, Petit raggiunge un nuovo duplice traguardo

Petit fa di nuovo breccia nel cuore del joint-group radiofonico Radio Zeta e RTL.102.5, dal momento che dopo il primo duplice passaggio del secondo inedito, fa il bis con il terzo e nuovo brano. Si tratta di “Tornerai”, il nuovo e terzo inedito che il cantautore allievo di Rudy Zerbi, tra i talenti cantanti in corsa nel circuito canto ad Amici 23 , propone nella puntata domenicale del 14 gennaio 2024 come progetto musicale prossimo all’upgrade di nuovo singolo. Occasione che, sulle reti TV e streaming Mediaset, manda in onda le prime esibizioni promozionali ad Amici 23 dei nuovi, secondi o terzi inediti, dei cantanti in corsa.

AMICI 2023, Ed. 23/ Diretta 14 gennaio 2024: é polemica su Nicholas Borgogni!

E, particolarmente vincente, si preannuncia la proposta musicale di Petit, al secolo Salvatore Moccia e nipote d’arte di Nadia Rinaldi.

Dopo Guaglió, Petit stupisce ancora le Radio!

Accade dopo il successo di Che fai e Guaglió. Il secondo inedito al rilascio di nuovo singolo da lui lanciato ad Amici 23 e trasmesso on air sia su Radio Zeta, che in “alta rotazione” conquista il network della Generazione zeta, che sul grande gruppo radio RTL. 102.5 come “new hit”. Ed é la direttrice di Radio Zeta e radiospeaker di RTL.102.5, Federica Gentile, a comunicare il nuovo doppio riconoscimento conferito alla giovane penna ispirata a Napoli e cantautore, Petit. Come mostra il video-reel condiviso via Instagram dai profili ufficiali delle radio menzionate.

Amici 23, Matthew e Mew tornano in gara?/ Rotto il silenzio in studio: le parole di Maria De Filippi

“Devo dire che il livello della classe quest’anno é altissimo –attenziona la bionda icona radiofonica, che così anticipa i passaggi radio delle proposte di Amici 23 on air sul network da lei diretto-e Radio zeta é della Generazione zeta, quella di Amici 23 ne é una delle manifestazioni più belle non vedo l’ora che questi pezzi escano per sapere cosa ne pensino gli ascoltatori”. Poi, il duplice riconoscimento va a Petit, ancora una volta, visto che lui fa anche breccia nel cuore della grande radio-madre Rtl.102.5, con il nuovo brano che rappresenta per lui la sfida in italiano e in versione ballad: “Lo sai che Guaglió é in onda da tante settimane…questo nuovo inedito é ancora più forte e non appena uscirà sarà in rotazione radiofonica“, é il nuovo conferimento artistico di riconoscimento per il talento scoperto da Rudy Zerbi.

Amici 23, Sarah Toscano divide: é scontro Lorella Cuccarini vs Anna Pettinelli/ S'infiamma la polemica!

Che Petit sia prossimo alla qualificazione come concorrente in corsa al serale di Amici 23 é, ora, più che probabile.

E, intanto, s’infiamma la polemica social sollevata da Luca Jurman sul circuito canto di Amici 23…











© RIPRODUZIONE RISERVATA