Amici 23, Petit torna in pole e Malia precipita/ La classifica della gara canto determina l’eliminato?

Amici 23, la classifica canto infiamma la competizione

S’infiamma la competizione tra i talenti di Amici 23, con Petit, che torna a primeggiare nel circuito canto, ai danni dell’ultimo classificato nella classifica della gara domenicale. Al nuovo appuntamento della domenica di Amici 23, stando agli annessi spoiler di Amici news e Superguida TV, la consuetudinaria gara di canto domenicale vede i concorrenti cantanti in corsa al talent show sfidarsi a suon di brani inediti, al cospetto del giudizio dei giudici, tra cui la giudice esterna Drusilla Foer, che stilano una classifica finale personale.

Al primo posto della stessa si classifica Petit: Drusilla gli dice che è bravissimo e che è innamorata di lui.

Al secondo posto si posiziona ad Amici 23, Martina Giovannini, che secondo Drusilla è una signora quando canta.

Al terzo posto si piazza Holden, che canta Solo stanotte. Noemi ammette che lui abbia una tenuta di fiato da paura e che la canzone-inedito abbia una metrica assurda. Lui raccoglie un tripudio di complimenti.

Quarto classificato Mida.

Fuori dalla Top 5 di Amici 23

Sarah Toscano ad Amici 23 é quinta classificata: Drusilla le dice: “Mi piaci baby“

Nahaze e Lil Jolie al quinto posto, appaiate nella classifica della gara canto inediti. Noemi definisce interessante Nahaze e le piace molto l’inedito. Di Lil Jolie viene detto ad Amici 23 che sia una ragazza speciale.

Kia é sesta classificata, canta il suo nuovo inedito dal titolo Iena.

Ayle é settimo, in primis prova a cantare varie volte e non riesce a trovare l’attacco. Poi ce la fa e comunque qualcosa non funziona. Alla fine non riesce a metabolizzare in positivo il commento di Noemi sul suo inedito e si trincera in sala relax, uscendo dallo studio. La conduttrice Maria De Filippi si direbbe adirata ad Amici 23, per questo.

In ultima posizione e ufficialmente a rischio eliminazione ad Amici 23, vi é Malia.

Il maestro di canto Rudy Zerbi dice all’allievo che devono parlare, in vista del serale di Amici 23 non si escluderebbe l’eliminazione del giovane visti i risultati deludenti. La giudice Noemi dice che alcune parole se le è perse durante la performance. Che quando scrive i testi delle sue canzoni Malia deve pensare alle parole e a pesarle bene, non deve solo cercare di catturare l’attenzione, ma l’intento principale é quello di far passare un messaggio forte e chiaro.

In una successiva gara di canto cover, i tre competitor si classificano sul podio in un dato ordine di gradimento stilato da Radio Deejay. Martina vince una serata-evento made in Radio Deejay.

Martina é prima classificata, canta Respect.

Lil Jolie é seconda e canta Talkin Bout a Revolution.

Sarah é terza e canta Moi Lolita.

