Amici 23: Raimondo Todaro confermato nel cast?/ L’indiscrezione sul dietrofront di Maria De Filippi

Amici 23 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro é riconfermato nel cast: il gossip che sconfessa la bocciatura

Raimondo Todaro non é confermato nel cast degli insegnanti di ruolo ingaggiati ad Amici, per l’edizione di Amici 23 del talent show di Maria De Filippi?

Questo é l’interrogativo che si solleva spontaneo nel web, dal momento che varie indiscrezioni circolate su diversi siti di informazione nell’ultimo periodo darebbero per incerta la riconferma del coniuge storico di Francesca Tocca, Raimondo Todaro, nel ruolo di insegnante di latino americano e danze moderne, per l’attesa nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi e in partenza a settembre 2023, sulle reti Mediaset.

E, mentre si attende il via alla messa in onda di Amici 23, intanto, lo spoiler TV last minute del rinnovato talent prossimamente in onda di TV Blog sconfessa le voci sull’addio di Raimondo Todaro al cast di Amici di Maria De Filippi, secondo cui tra le altre indiscrezioni non si escludono degli screzi tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro alla base della presunta bocciatura del professionista in TV. A quanto pare, quindi, Raimondo Todaro potrebbe riconfermarsi per il terzo anno consecutivo alla cattedra degli insegnanti di ballo del talent in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, per Amici 23.

Arisa é l’unico addio ad Amici?

E la riconferma sarebbe anche merito dei rapporti solidi intercorrenti tra le parti coinvolte nel sodalizio artistico, Raimondo Todaro e Maria De Filippi, ben al di là del chiacchiericcio malevolo che vedrebbe i due protagonisti di una crisi della collaborazione dovuta a degli screzi. Non si escluderebbe, non a caso, neanche l’ipotesi di un dietrofront, che vedrebbe Maria De Filippi tornare sui suoi passi e confermare ancora una volta al suo talent show Raimondo Todaro, in una svolta pacifista tra le parti dopo la presunta lite. Ma non é tutto.

Lo spoiler last-minute di Amici 23, raccolto online da Blasting news, vedrebbe poi a rischio sostituzione nel cast degli insegnanti dello storico talent la sola insegnante di canto uscente di Amici 22, Arisa, che sarebbe invece arruolata nel cast dei giudici di The voice Kids, talent show dedicato alle voci bianche e di casa Rai.

