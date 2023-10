Amici 23, Rudy Zerbi affonda Anna Pettinelli: il voto “2” é alla prof.ssa di Holy Francisco/ Lo scontro!

Amici 23, é scontro Rudy Zerbi vs. Anna Pettinelli: c’entra Holy Francisco

Il compito di Rudy Zerbi sulle note di Tiziano Ferro, voluto per il pupillo di Anna Pettinelli, Holy Francisco, é un caso ad Amici 23. Dopo i primi rifiuti alla prova sulle note di Tiziano Ferro, nell’esecuzione prima di Imbranato e poi Il regalo più grande, Anna Pettinelli stravolge la prova chiamando il pupillo a mettersi in discussione nella cover di Xdono con l’aggiunta di barre scritte in aggiunta al testo del brano originale. Il risultato?

Rudy Zerbi é impietrito, riflettendo a pieno il sentiment aggregante dei telespettatori di Amici 23 attivi nel web. Ma non solo. La reaction del talentscout storico di LDA ad Amici 21 é un “2”, ossia l’insufficienza plenaria assegnata all’insegnante di canto competitor, Anna Pettinelli, più che al pupillo bocciato alla cover di Tiziano Ferro.

“Forse i capelli rossi mi fanno notare troppo”, canta tra le barre della prova eseguita nel daytime di Amici 23 del 9 ottobre 2023, il possibile eliminato al talent show. Holy Francisco ha quindi il voto di “2”, che potrebbe preludere alla sua uscita di scena dal talent show di Maria De Filippi e l’annessa motivazione all’insufficienza grave é presto detta: “chi deve chiedere xdono, non sei tu..ce l’ho con lei…tu non puoi cantare… E ti consiglio di fare attenzione alle barre, a come le canti che non si capiscono”, sentenzia Rudy Zerbi, secco.

S’infiamma la guerra tra i prof, ad Amici 23!

Di tutt’altro avviso é Anna Pettinelli sulla prova cover dell’allievo: “hai scelto una canzone, la fai benissimo”. Per la voce RDS l’allievo può riprendere la maglia di titolare del banco di studio ad Amici 23, soprattutto in virtù delle “barre carine”. Ma Rudy Zerbi non ci sta: per lui “il ritmo di Xdono mette in difficoltà Holy Francisco e si può interpretare in tanti modi la canzone”, per cui la “Pettiseven” ha commesso un errore di valutazione nello stravolgere il suo compito, ritenendo che Xdono fosse la canzone più giusta di Tiziano Ferro per il pupillo. La reaction di Holy Francisco? “Volevo ringraziare la prof.ss… che io abbia da migliorare okay”.

