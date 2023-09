Amici 23, salta il daytime: é polemica web!/ La svolta di Berlusconi fa discutere e…

Amici 23 di Maria De Filippi rischia la messa in onda del daytime?

Nell’attesa per il via TV e streaming ad Amici 23 di Maria De Filippi, la svolta di casa Mediaset accende la polemica con il daytime del talent a rischio, tra le indiscrezioni più virali nel web. Così come si apprende dall’annesso spot in circolo tra gli spazi televisivi e streaming pubblicitari sulle reti Mediaset, l’edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici 23, é fissato in partenza con la prima puntata nella giornata di domenica 24 settembre 2023. Tra le anticipazioni a prima firma della penna Serena Granato, che potrebbero concretizzarsi al talent a partire dalla prima puntata di Amici 23, si prevedono gli ex Amici 22 Mattia Zenzola e Angelina Mango con Can Yaman, Leonardo Pieraccioni e Alessia Marcuzzi tra gli ospiti in studio, Anna Pettinelli re-entry nel cast dei professori alla cattedra del circuito canto, in sostituzione di Arisa, confermati nel medesimo ruolo Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e gli insegnanti alla cattedra di ballo Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

Tim Music Awards 2023, la festa: LDA debutta tra gli ospiti / Le anticipazioni TV e streaming

Non si hanno invece notizie, più o meno certe, della fascia pomeridiana e giornaliera di Amici 23. Da qui, quindi, nasce il sospetto dell’occhio pubblico attivo nel web che il consuetudinario daytime di Amici sia a rischio cancellazione dai palinsesti Mediaset, per il dispiacere dei fan del talent in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity.

Anna Pettinelli si rifà il look per il ritorno ad Amici 23/ Ci pensa Federico Fashion Style!

E stando ad una prima ricostruzione di Davide Maggio del curioso caso Amici 23, il rischio che correrebbe il daytime del talent di saltare, slittare al nuovo anno 2024 e/o di essere cancellato sarebbe dato dalla svolta nei palinsesti voluta ai vertici Mediaset, l’azienda di diffusione facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi. Per fare spazio alla striscia quotidiana del talent e favorire i rinnovati Grande Fratello 2023, il gioco di Nip e Vip, e Pomeriggio Cinque con Myrtha Merlino alla conduzione al posto di Barbara D’Urso, i vertici dell’ammiraglia Mediaset avrebbero valutato lo stop della soap opera made in Spagna, La promessa. Una rivoluzione che, intanto, tra anticipazioni e indiscrezioni varie, divide il web in reaction di consenso e dissenso.

It-Alert, LDA: panico per il messaggio dall’allarme di test/ Le reazioni

In particolare i fedeli telespettatori della soap spagnola proprio non accettano che lo slot de La promessa, che da sempre assicura un bacino di ascolti TV importante per le reti Mediaset, sia sacrificato per il rinnovo di Amici e i tanto discussi Grande Fratello e Pomeriggio 5, con i risvolti della nuova linea editoriale voluta dall’Ad Berlusconi e gli ultimi due programmi già particolarmente contestati: il reality della Casa é tacciato di avere come protagonisti dei fake NIP e di dare il cattivo esempio, in contrapposizione alle dritte anti-trash di Berlusconi, in più la new entry Merlino non sarebbe all’altezza di sostituirsi alla conduzione maturata in 15 anni di esperienza alla predecessora Barbara D’Urso , a detta dell’occhio pubblico attivo via social.

La promessa é sacrificata per Amici 23? Esplode la polemica

La telenovela spagnola, in onda dal 29 maggio scorso ogni giorno dal lunedì al venerdì, è stata campione d’ascolti dell’estate di Canale 5, con picchi di oltre 2 milioni di telespettatori. Dal 2 settembre La promessa ha persino raddoppiato l’appuntamento occupando lo spazio del sabato. Nel caso in cui fosse confermata la sospensione, si tratterebbe della seconda soap bloccata in chiaro tv dopo la turca My Home My Destiny, e limitata allo streaming su Mediaset Infinity.

Ed é quindi con l’addio alla soap e l’arrivo di Amici alle 16:10, il pomeriggio di Canale 5 si rimodulerebbe a beneficio del talent di Maria De Filippi, Grande Fratello e soprattutto il nuovo Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino, che in questi ultimi giorni segna un forte calo di ascolti dopo il boom iniziale di inizio settembre, complice il ritorno di Alberto Matano con La vita in diretta, diretto competitor di casa Rai nello slot pomeridiano.

Lo spoiler della configurazione prevista per gli slot del Pomeriggio di Canale 5 nei palinsesti Mediaset, con il daytime di Amici di Maria De Filippi che potrebbe partire all’indomani della messa in onda del primo speciale domenicale, il 25 settembre 2023 o in alternativa slittare nel nuovo anno a partire da gennaio 2024, quindi si sviscera come di seguito:

Beautiful alle 13:40

Terra amara alle 14:10

Uomini e donne alle 14:45

Amici di Maria De Filippi alle 16:10

Grande Fratello alle 16:20

Pomeriggio Cinque dalle 16:55

Intanto, Oriana Marzoli debutta al Gran Hermano vip 8…

VERGOGNOSO #Lapromessa viene sospesa venerdì 22 settembre, per far posto ai soliti daytime reality. #ilparadisodellesignore pronto a rivolare. È finita anche per #pomeriggio5 #ascoltitv — Master-CiaoMaurizio (@MasterAb88) September 15, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA