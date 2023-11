Amici 23, SamuSpina choc: “Non c’ho più la testa…”/ Le reazioni al ritiro

SamuSpina si ritira da Amici 23 di Maria De Filippi: La confessione choc

É un SamuSpina in crisi quello protagonista del ritiro inaspettato ad Amici 23 di Maria De Filippi. Il cantautore allievo di Anna Pettinelli, subentrato come sostituto di Spacehippiez al termine della sfida voluta da Anna Pettinelli, decide di troncare la sua esperienza intrapresa all’esordio TV in musica al talent show, dopo l’ultimo posto raggiunto nella classifica della gara di canto domenicale stilata da Gabry Ponte nella puntata di Amici 23 datata 5 novembre 2023.

“La sua intenzione é quella di lasciare la scuola – fa sapere la conduttrice Maria De Filippi nel daytime di Amici 23 datato 6 novembre 2023, con la pronta reaction incredula e dispiaciuta di Anna Pettinelli -, sei sicuro? Sí, sono sorpresa ma capisco il disagio e non sento di dirti che é un percorso privo di dolore… sei appena arrivato e non hai mai studiato canto…mi spiace”. Poco prima di dire addio al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, SamuSpina esegue una performance in uscita di scena dell’inedito 2 Star.

Il dialogo intimista con Holden, ad Amici 23

E ancor prima un esclusivo dialogo tra SamuSpina e Holden diventa virale sui social, destando una grande sorpresa per gli appassionati fan di Amici 23. “Non c’ho la testa… ho perso la testa – dichiara SamuSpina in un fuori onda a margine dei risultati critici della puntata domenicale, al confidente Holden che quindi replica -é tosta fra, piano piano”. SamuSpina quindi sviscera la difficoltà provata nella permanenza ad Amici 23: “non ho mai provato così tanta vergogna…”. Holden sembra possedere la chiave per la sopravvivenza al talent show: “la sfida vera é riuscire ad andare avanti, a chiuderti e a spingere”.

Samuspina ha preso una decisione importante e comunica alla prof Pettinelli la sua volontà di lasciare la scuola di #Amici23 pic.twitter.com/gonZs8kCZB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2023

Che SamuSpina possa segnare un dietrofront sulla sua scelta del ritiro, da Amici 23? Nel frattempo, il fandom attivo nel web, del giovane dj e producer nato in Svizzera, si auspicano per il beniamino un futuro in musica oltre lo spazio e il tempo del talent show.

