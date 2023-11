Amici 23, Sarah Toscano convocata dalla maestra Lorella Cuccarini/ La comunicazione gela l’allieva

Amici 23, Sarah Toscano é a rischio eliminazione?

Sarah Toscano é la principale candidata per il rischio eliminazione ad Amici 23 di Maria De Filippi, vista la convocazione di Lorella Cuccarini. La maestra di canto di ruolo convoca l’allieva dallo sguardo di ghiaccio, per confidarle i dubbi maturati in merito alla titolarità del banco di studio nella celebre scuola delle arti canto e ballo. A detta della maestra, l’allieva cantante non sarebbe in misura della capacità di comunicazione, bloccata in un sentiment di difficoltà nell’esternazione della sua personalità, nelle dinamiche della scuola così come nel rapporto con l’occhio e orecchio pubblico.

Il confronto con Lorella Cuccarini

“Vedo in te un comportamento sempre lineare …non hai mai entusiasmo, né momenti down…non mi esterni emozioni che hai dentro… vocalmente stai crescendo ma mi manca quella pancia, la voglia che tu hai… -fa sapere tra le dichiarazioni critiche la Cuccarini alla pupilla-potresti dare più di quello che dai in termini di emozioni”. Quindi Sarah Toscano ammette di essere in difficoltà nella competizione di canto in cosa ad Amici 23: “ho paura di mostrarle, é come se mi facesse paura di fare vedere la mia fragilità…ho paura che le persone mi possano vedere e giudicare male”, fa sapere visibilmente provata Sarah Toscano, che tuttavia, ben oltre le difficoltà riscontrate nel talent show ha instaurato un rapporto di intimità con il cantautore come lei in corsa ad Amici 23, Holy Francisco.

Che Sarah Toscano rischi l’eliminazione ad Amici 23, data la convocazione critica dell’allieva subita da parte della maestra di canto? La domanda sorge ora spontanea per l’occhio pubblico, mentre Holden sbaraglia la concorrenza nel circuito canto…

Dopo la puntata di domenica Sarah viene convocata dalla sua prof Lorella Cuccarini… #Amici23 pic.twitter.com/xmhsJngvKw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 14, 2023













