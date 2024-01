Amici 23, Sarah Toscano divide i professori di canto: perde il banco?/ La sfida di Anna Pettinelli

Sarah Toscano é chiamata al nuovo compito di Anna Pettinelli: la sfida di Amici 23

S’infiamma la competizione nel circuito canto in corsa ad Amici 23, con un nuovo compito che vede Sarah Toscano messa in discussione come talento e aspirante cantante professionista.

Si tratta, più precisamente di un compito che, nel rinnovato daytime di Amici 23 datato 28 gennaio 2024 sulle reti Mediaset, vede Anna Pettinelli chiamare al centro studio Sarah Toscano, per lo svolgimento della cover sulle note di un pezzo cult in lingua francese. Il brano pop, “La vie en rose”. L’allieva di Lorella Cuccarini, con l’esecuzione del compito ad Amici 23, divide la cattedra dei professori scatenando così la nuova bagarre in studio.

La sentenza di Rudy Zerbi chiude il caso Sarah Toscano, ad Amici 23

“Sono qui a fare i complimenti per il francese, ottima pronuncia- sentenzia Lorella Cuccarini che riconferma il banco di studio e la maglia di allieva a Sarah Toscano -, l’ha fatta nel suo modo e mondo”. “Mondo zecchino d’oro”, é invece la sentenza critica di Anna Pettinelli ai danni di Sarah Toscano, quindi bocciata dalla voce speaker-radio Rds. Per la maestra avversa l’allieva di Lorella é “infantile” dal punto di vista dell’interpretazione nel canto.

Per Lorella Cuccarini, di tutt’altro avviso , Sarah Toscano fa la differenza cantando il pezzo con la delicatezza della sua età di diciotto anni. Ma per Anna Pettinelli é questione di staging, “devi tenere la gente incollata cosa che Sarah non fa … l’ha cantata come canta lei, con piglio infantile”. Quindi, tra le maestre litiganti, interviene l’altro prof. di canto, Rudy Zerbi: “io sono tante cose che dico io…faccio domanda a te Sarah, ti senti rappresentata da una canzone come questa?”. Sarah Toscano accetta il compito seppur non condividendolo come scelta, non ritenendolo di lei rappresentativo: “io non mi vedo in un compito del genere”. Per Rudy Zerbi, in favore al team Cuccarini, Sarah Toscano é da promuovere dal momento che “hai fatto dei passi avanti, ma non per merito delle prove di Anna Pettinelli”. Insomma, i due/terzi della cattedra di canto sono dalla parte di Sarah, che potrebbe quindi rivelarsi promossa tra i concorrenti ammessi alla fase serale di Amici 23.

Tuttavia, nel circuito canto rischierebbero l’eliminazione invece Malia e Nahaze…













