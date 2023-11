Amici 23: Sarah Toscano e Kumo in difficoltà, Simone Galluzzo sospeso/ La crisi determina gli eliminati?

Amici 23, Sarah, Kumo e Simone sono chiamati alle loro sfide: lo status in difficoltà

Sarah Toscano, Kumo e Simone Galluzzo vivono tempi duri, nel mezzo della competizione di Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é quanto si apprende tra le immagini del rinnovato daytime di Amici di Maria De Filippi, datato 22 novembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Veronica Peparini, la gravidanza dell'ex Amici é a rischio?/ Silenzio rotto: la reazione di Andreas Muller

Tra una lezione e una prova, in vista della puntata domenicale di Amici 23 prevista per il 26 novembre 2023, Kumo é chiamato ad aprirsi sulle sue insicurezze per il compito di ballo voluto dal maestro Emanuel Lo. Sarah Cardone si vede in difficoltà, alle prese con il compito voluto dalla maestra del team competitor avversa, nel canto, Anna Pettinelli. E Simone Galluzzo, invece, deve fare i conti con la nuova convocazione in sala prove di ballo, da parte del maestro Emanuel Lo, che non lo promuove tenendogli la maglia ancora in sospensione di giudizio.

Elia dopo l'addio ad Amici 23: "Percorso duro, speravo in un epilogo diverso"/ La bordata di Samuele Barbetta

Il rischio è eliminazione é dietro l’angolo…

Insomma, la crisi artistica e personale per i talenti Sarah Toscano, Kumo e Simone, potrebbe condurre i diretti interessati giovani all’uscita di scena dal talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

“Perché ti trattieni?- incalza Sarah Toscano, la voce vocal coach in sala prove, dinanzi all’evidente stato di difficoltà della cantante, che quindi ammette il limite nel canto, quello di non lasciarsi andare e di non riuscire a trasmettere le sue emozioni a chi le presto ascolto-. É come se avessi paura di essere giudicata…”.

Mew e gli attacchi di panico, il racconto choc ad Amici 23/ "Arrivava un'ombra e stavi male, oscuri pensieri"

Kumo, intanto, é in balia delle insicurezze, anche se a confortarlo arriva la compagna di studio di ballo, Chiara Porchianello, che lo esorta a farsi forza dal momento che sia più che normale avere “una giornata dove non ti viene una cosa e non ti riesce… Oggi proprio non ti permetti di sbagliare”. Kumo vive fortemente “la paura di deludere” Emanuel Lo, dal momento che non riesce a dare il cento per cento del suo potenziale. E il ballerino lo ammette mentre é in preda alle lacrime, in confidenza con Chiara.

E, intanto, nella sala prove di ballo, in attesa della puntata domenicale di Amici 23, Emanuel Lo tiene in sospensione di giudizio il terzo allievo candidato al rischio eliminazione, visto lo stato di difficoltà momentaneo: “Devi lavorare ancora Simo… stai attento alle spalle …i gradini li lasciamo agli altri…adesso arrivano i gradoni”, fa sapere il maestro, che quindi invita l’allievo Simone Galluzzo a non deludere le aspettative maturate sul suo talento, ad Amici 23.

Riusciranno, quindi, Sarah, Kumo e Simone a vincere le loro sfide personali, ad Amici 23? Nel frattempo, Matthew cambia squadra…

Sarah ha ricevuto un compito dalla prof Pettinelli e a lezione… #Amici23 pic.twitter.com/kA6LohwOAT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 22, 2023

Per la terza settimana consecutiva Simone continua ad avere la maglia sospesa e il maestro Emanuel Lo decide di andare a trovare il suo allievo in sala #Amici23 pic.twitter.com/ke4GMiLNM0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 22, 2023

Questa settimana il maestro Emanuel Lo ha assegnato a Kumo una coreografia che mette alla prova le sue insicurezze #Amici23 pic.twitter.com/3UIZ2PvSq3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 22, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA