Amici 23: Sarah Toscano, Matthew e Ayle sprofondano, eliminati?/ Le reazioni alla classifica di canto

Amici 23 di Maria De Filippi, Sarah Toscano, Matthew e Ayle rischiano l’eliminazione?

Sarah Toscano, Matthew e Ayle sono i principali candidati al rischio eliminazione e uscita di scena, ad Amici 23. É il sentiment predominante dell’occhio pubblico alla luce del rinnovato appuntamento in daytime di Amici 23, datato sulle reti TV e Streaming Mediaset.

Amici 23, chi é il vincitore della gara "Coinvolgici"?/ Marisol sorprende contro Simone e Giovanni, ma...

URL

La gara di improvvisazione ballo e le reazioni dopo la puntata di domenica… Rivedi subito la puntata di oggi del Daytime di #Amici23 https://t.co/YS4Ds23crg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2024

Al rinnovato daytime del talent show di Maria De Filippi, datato 8 gennaio 2024 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity, in particolare diventano protagonisti, tra i concorrenti in corsa per il montepremi, Matthew, Sarah Toscano e Ayle, in preda allo sconforto. Questo accade alle reaction dei summenzionati alla rinnovata classifica di canto, stilata nella puntata domenicale dai voti degli insegnanti per le esibizioni dei cantanti concorrenti in corsa al circuito canto.

Amici 23, Lucia Ferrari é la vincitrice di ballo annunciata?/ Balla Britney Spears e svetta in classifica!

“C’é sempre qualcosa…non so più cosa fare uno sta fermo non va bene, si muove e non va bene… Non va bene niente”, lamenta Matthew rispetto al risultato deludente della performance domenicale, che lo vede sprofondare nella classifica di canto con Sarah Toscano e Ayle. E in un dialogo intimista con l’amata compagna di studio del canto, Mew, poi, Matthew sembra dirsi certo di essere prossimo all’uscita di scena, ad Amici 23. “Non capisco cosa devo fare – fa sapere in preda allo sconforto, con Mew che lo consola-, ci sta che anche tu abbia dei momenti no, qui non puoi essere sempre quello che non cade mai…io lo so bene e cosa pretendi da te stesso?”. Matthew proprio non accetta di deludere le sue stesse aspettative: “non quello che sto passando ora”. Mew lo incoraggia a farsi forza e a proseguire il percorso intrapreso: “amore sono io davanti e non devi trattenerti… io non ti giudicheró mai”. “É questo che farai nella vita”, é lo aprono della first class di canto all’amato, dopo essere risultata prima nella classifica domenicale.

Amici 23: Mida sprofonda in classifica e Maria De Filippi lo premia/ É polemica sul disco d'oro!

Ed é poi la volta dello sfogo di Ayle che minaccia il ritiro: “Con me stesso non riesco a migliorare… io mi posso spaccare il c*lo ma non sono per quel palco”. In un dialogo di sfogo con i compagni di studio al talent show, poi, il cantautore di Allergica alle fragole prosegue: “ci si fa il c*lo e poi non si fa… succede ogni settimana, poi mi vergogno di aver cantato così …sono deluso e giustamente devo andare via e se un’altra puntata mi va male, vado via”.

Anche Sarah Toscano teme il peggio, ad Amici 23

Ma le reaction critiche ai risultati della classifica canto di Amici 23 non finiscono e proseguono con Sarah Toscano, intollerante all’insufficienza perenne di Anna Pettinelli: “Mi dice ‘sembra lo zecchino d’oro’ …okay é il mio timbro, mi mette sempre quattro… cosa devo fare per piacerle? E poi sono ultima in entrambe le classifiche”, lamenta Sarah Toscano e il riferimento é proprio ai risultati della classifica di canto pre-gara e a quella definitiva nel dopo gara di canto cover domenicale, stilatasi con i voti dei professori di canto.













© RIPRODUZIONE RISERVATA