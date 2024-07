Bella, brava e talentuosa: Sarah Toscano è stata la vincitrice dell’ultima edizione di Amici 23 nonché una delle big protagoniste di Battiti Live. Nel dietro le quinte del programma musicale più in voca del momento ha svelato una verità che i fan non si aspettavano. La dichiarazione di Sarah è avvenuta proprio nel backstage di Battiti Live, in cui è stata protagonista insieme a tanti ex allievi di Amici 23, tra cui Mida, Holden e Petit. Nel video ripreso dietro le quinte dai giornalisti di Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante ha parlato dei suoi progetti futuri, in particolare dei nuovi brani e di un nuovo album che sta già preparando.

Ad un certo punto, però, è arrivata la fatidica domanda: “Che lavoro avresti fatto se non la cantante?” Sarah ha risposto rivelando che il suo sogno sarebbe stato quello di diventare una gelataia, anche se ancora non si sa se sia stata una risposta data dall’emozione o se davvero è affascinata dal mondo della gelateria. Subito dopo, infatti, è diventata più seria e ha raccontato che se non fosse andata bene nella sua carriera musicale, le sarebbe piaciuto iscriversi all’università, specialmente in Economia e Management per diventare una manager di successo. Ciò non toglie, ovviamente, che Sarah Toscano possa coltivare anche questo sogno, nonostante i numerosissimi impegni di oggi.

Sarah Toscano dopo Amici 23: il rapporto meraviglioso con Lorella Cuccarini

Pavese di origine e appena diciannovenne, Sarah Toscano ha battuto per un soffio il collega Holden ad Amici 23, programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5. Sin da piccola è appassionatissima di sport e di karaoke, tanto che i genitori hanno raccontato in un’intervista a DiPiù di essere stati presenti ad una sua esibizione e che tutti chiedevano loro se fosse o meno una cantante professionista. Da qui la sua carriera ha preso il volo sotto la guida di un famosissimo manager, Andrea Dulio, che l’ha poi portata anche ad entrare ad Amici 23 e nel 2022 ad arrivare tra i finalisti di “Area Sanremo”, dove venivano selezionati solo venti talenti.

Nel talent Amici 23, poi, Sarah toscano ha fatto il botto nonostante le numerosissime difficoltà dell’inizio, in cui più volte è andata in crisi pensando di voler mollare. In poco tempo, però, si è fatta amare da tutto il pubblico e da una persona in particolare, la conduttrice Lorella Cuccarini, che l’ha presa sotto la sua ala. Le due, affezionatissime, portano avanti il bellissimo rapporto nato negli studi di Amici 23, dove Sarah Toscano ha portato alla luce alcune delle esibizioni più belle della storia del programma: “Sexy Magica”, “Mappamondo” e tante tante altre.