Amici 23: Sarah Toscano vola al serale/ La dolce dedica della maestra Lorella Cuccarini

Amici 23 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini promuove Sarah Toscano al serale

Per la mentore Lorella Cuccarini, ad Amici 23, lei rappresenta l’emblema della crescita artistica e intanto sempre Sarah Toscano riceve anche un plauso social da parte della “più amata dagli italiani”. La maestra di canto conferma Sarah Toscano nella sua squadra, in vista del via alla sfida tra i talenti di ballo e canto del serale di Amici 23, definendola nella puntata del talent del 10 marzo 2024 come una voce poliedrica, capace di spaziare nei vari stili e generi musicali.

Amici 23: Holden e Petit diventano trend su YouTube/ Il nuovo traguardo, prima del serale

E, inoltre, anche un messaggio di elogio arriva per la concorrente confermata tra i 15 talenti ammessi al serale di Amici 23, da parte di Lorella Cuccarini. Una dedica che é ora virale in un post lanciato via Instagram, a grande sorpresa per gli utenti nel web, molti dei quali non si sarebbero aspettati la avvenuta promozione all’upgrade.

Serale Amici 2024, categoria canto: Ayle al top, flop Nahaze/ La classifica, ecco chi accede!

Il messaggio di Lorella Cuccarini, destinato alla pupilla ammessa al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, diventa virale!

”Cara Sarah, il tuo è stato un percorso incredibile -si legge tra le parole di encomio che Lorella Cuccarini destina alla allieva pupilla che si prepara per la gara serale di Amici 23 di Maria De Filippi -. Sei cresciuta vocalmente e, sul palco, sei come a casa”. Il messaggio social della maestra di canto rivolta alla pupilla sul re dei social poi prosegue ancora- “Hai spaziato in tutti i generi, trovando una tua strada e una tua credibilità. Per sei l’esempio più evidente di crescita, all’interno di questo programma. Ora andiamo ad accendere questo serale”.

Amici 2024, Lil Jolie: "Non so cogliere l'Attimo"/ La confessione sul nuovo singolo

Questo, mentre la stessa Sarah Toscano rilascia sulle piattaforme musicali il nuovo singolo dal titolo Mappamondo e continua a fare discutere la scelta di Lil Jolie di cambiare squadra passando al team capeggiato da Anna Pettinelli, in un addio al mentore storico Rudy Zerbi, rilasciato a mezzo lettera, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Una decisione dalla svolta repentina, quella di Lil Jolie, che divide fortemente l’opinione dell’occhio pubblico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA