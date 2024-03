AMICI 23 SERALE 2024, 1A PUNTATA/ Eliminati e diretta: Cristiano Malgioglio elogia Holden… è polemica!

Amici Serale 2024, spoiler prima puntata del 23 marzo 2024: Cristiano Malgioglio elogia Holden…web diviso

Cresce l’attesa per la 1a puntata del Serale di Amici 2024 che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.30 circa su Canale5. E dalle anticipazioni fornite dalle talpe in studio durante la registrazione si apprende che cosa succederà, quali squadre si sfideranno e chi saranno gli allievi a rischio eliminazione. E tra le varie chicche una curiosità in particolare è stata fornita da SuperGuidaTv, secondo il sito infatti la puntata si aprirà con l’esibizione dei tre giudici. Il primo ad esibirsi sarà Michele Bravi seguito da una coreografia di Giuseppe Giofrè e, infine, concluderà Cristiano Malgioglio.

E proprio Cristiano Malgioglio ha già le idee chiare su chi sono i suoi allievi preferiti. Innanzitutto Martina, la giovane cantante farà incetta di complimenti da parte del paroliere, Petit a cui Malgioglio ha assicurato che farà tanta strada ed infine Holden. Quest’ultimo, però, è al centro di una polemica sui social per il suo comportamento poco prima del Serale. Dopo un acceso scontro con Rudy Zerbi ha deciso di lasciare la scuola salvo poi chiedere di ritornare. Il web si divide tra chi comprende il disagio del giovane cantautore: “Ero chiuso in bagno a cercare di respirare” ma si facciamo pure passare tutto ciò come se fosse un semplice capriccio di un ragazzo arrogante CHE SCHIFO” E chi invece lo giudica ‘un arrogante raccomandato non dedito ai sacrifici.’ (Agg. di Liliana Morreale)

Amici serale 2024, anticipazioni prima puntata 23 marzo: gli ospiti e la giuria

Sabato 23 marzo, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi dà ufficialmente il via al serale di Amici 2024. La prima puntata presenterà al pubblico le tre squadre in gara, capitanate dai rispettivi professori. Così come accaduto la scorsa edizione, anche quest’anno ci sarà nelle prime puntate una doppia eliminazione. A decidere chi andrà via la confermatissima giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Non mancheranno come sempre ospiti pronti a divertire il pubblico o ad allietarlo in musica. In questa prima puntata del serale Maria De Filippi ospiterà la Signora Coriandoli, Enzino Iacchetti e Giobbe Covatta per la parte comica. Ci sarà poi Giusy Buscemi a presentare la nuova fiction Mediaset che la vede protagonista. Inoltre Michele Bravi si esibirà nel suo ultimo singolo.

Amici serale 2024, chi sarà eliminato? Le squadre e le manche

Ma come sono composte le squadre del serale di Amici 2024? La squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è formata da Ayle, Gaia, Giovanni, Lil Jolie e Martina. Dustin, Holden, Marisol e Petit comporranno invece la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Infine, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo seguiranno la formazione più numerosa, formata da Kumo, Lucia, Mida, Nicholas, Sarah e Sofia.

Le tre squadre si sfideranno in tre manche. Alla fine della prima, la squadra perdente perderà definitivamente uno dei suoi elementi. Per ognuna delle due successive, un allievo finirà a rischio eliminazione. Il meno votato dalla giuria sarà il secondo eliminato della puntata. Il secondo eliminato, anche quest’anno, sarà annunciato in casetta e non in studio.

I guanti di sfida le primo serale di Amici 2024

Non mancheranno i ben noti guanti di sfida nel corso del primo serale di Amici 2024. Uno dei più discussi in settimana è stato quello inviato da Raimondo Todaro al suo ex allievo Nicholas. In questo, il ballerino è messo a confronto in un flamenco con l’amico Giovanni. In risposta, Emanuel Lo ha inviato un contro-guanto di sfida a Giovanni su una coreografia ricca di prese.

Stessa cosa è accaduta per Lil-Jolie e Sarah, messe a confronto prima sulla scrittura da Anna Pettinelli, poi sulla performance e lo staging da Lorella Cuccarini. E ancora un altro guanto di sfida è arrivato a Gaia da parte della prof Celentano. Per lei una coreografia in stile pole dance, quindi molto sensuale, contro Marisol. (Clicca qui se vuoi scoprire cosa accadrà in puntata)

Il primo serale di Amici 23 non potrebbe essere privo del famoso guanto di sfida tra prof. Ormai è una consuetudine il divertente momento delle prove dei professori, e infatti tanti attendono la sfida lanciata dalla maestra Celentano e da Rudy Zerbi. Come se la caveranno i professori?

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 2022 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











