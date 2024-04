Amici 23 Serale 2024, 3a puntata/ Diretta ed eliminato: Tananai e Barbara Foria ospiti

Amici 2024, anticipazioni terza puntata del serale 6 aprile: Tananai ospite, torna Barbara Foria

Torna in onda questa sera, sabato 6 aprile, in prima serata su Canale 5, l’appuntamento con il serale di Amici 2024. Siamo arrivati alla terza puntata, condotta come sempre da Maria De Filippi, affiancata dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. A loro il compito di giudicare le esibizioni degli allievi in gara nelle varie sfide.

Tananai si spoglia e rimane in mutande su Rai 2: "Ecco il nuovo tatuaggio"/ Video: cosa è successo

La puntata sarà allietata anche da una serie di ospiti musicali e comici. Per questo terzo serale di Amici 2024, arriverà sul palco Tananai, che si esibirà nel suo nuovo singolo ‘Veleno’. Inoltre, dopo il successo della scorsa puntata, Maria De Filippi torna ad ospitare Barbara Foria, che si esibirà in un nuovo monologo.

TANANAI A SANREMO 2024/ Sul palco Suzuki dopo due partecipazioni (10 febbraio 2024)

Amici serale 2024, chi sarà eliminato? Le squadre dopo quattro eliminazioni

Quattro sono gli allievi che hanno abbandonato la scuola nelle prime due puntate del serale di Amici 2024: Giovanni, Nicholas, Ayle e Kumo. Arrivati al terzo serale, la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è formata da Gaia, Lil Jolie e Martina. Quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano rimane intatta con Dustin, Holden, Marisol e Petit. Infine, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo mantengono in squadra Lucia, Mida, Sarah e Sofia.

Questa sera, a differenza delle prime due puntata, ci sarà però un’unica eliminazione. La sfida del serale è composta da tre manche. Alla fine di ogni manche verrà eletto un eliminato provvisorio. I tre ragazzi a rischio si sfideranno, così, sul finale e uno dei tre sarà immediatamente salvato dalla giuria. Solo una volta in casetta, verrà annunciato il nome dell’eliminato definitivo tra i due allievi rimasti. (Clicca qui per scoprire in anteprima di chi si tratta)

Big Mama contro Tananai e le sue "battute grassofobiche"/ "Che noia! Siamo nel 2024 e..."

I guanti di sfida del terzo serale di Amici 2024

Tanti i guanti di sfida lanciati dai professori nel corso dell’ultima settimana di Amici 23. Scatenata Anna Pettinelli, che è tornata a colpire Mida con un guanto di sfida che lo mette a confronto con la sua Martina. La canzone scelta è ‘La donna cannone’, da esibire senza autotune. Guanto che, però, Mida ha nuovamente rifiutato. Altro guanto di sfida è quello che vede Mida contro Holden nella prova di staging voluta invece da Lorella Cuccarini. Guanto che Holden ha accettato.

Per il ballo, la maestra Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Lucia, allieva di Emanuel Lo. La ballerina dovrà esibirsi sui tacchi, sfidando in una complessa coreografia Dustin. Guanto, anche questo, accettato, seppur con qualche lacrime della ballerina per i commenti sul fisico. (Clicca qui se vuoi scoprire cosa accadrà in puntata)

Amici 23: nuovo guanto di sfida tra prof e diretta streaming

Non mancherà, ovviamente, il nuovo guanto di sfida tra professori. Le anticipazioni del terzo serale di Amici 2024 ci svelano che questa volta le tre coppie dovranno mettersi alla prova su dei medley di canzoni. Anche questa volta, Rudy Zerbi è pronto a lasciare tutti senza parole con una performance esilarante.

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 23 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA