AMICI 23 SERALE 2024, 6a PUNTATA/ Diretta ed eliminato: Pettinelli-Todaro in difficoltà, Martina rischia…

Amici 2024, sesto serale: Martina in grande difficoltà

Puntata difficile quella del sesto serale di Amici 2024 per il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Il team si ritrova a dover scendere in sfida con una sola allieva in squadra, dopo l’eliminazione di Gaia e Lil Jolie nella scorsa puntata. E per Martina, affrontare questa settimana da sola, non è stato semplice, sia dal punto di vista emotivo che musicale. Martina ha vissuto, infatti, un momento di crisi, alimentato poi dall’ultimo posto in classifica al televoto con l’esibizione del suo nuovo singolo, lo stesso che è stato criticato poi anche dagli esponenti delle radio.

E se le premesse hanno un impatto anche sul serale, è chiaro che la serata non sarà affatto semplice per Martina. I segnali delle ultime puntate e di questi giorni potrebbero significare che il suo percorso al serale è, purtroppo, ad un passo dalla fine. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 2024, anticipazioni sesto serale e ospiti

Torna l’appuntamento col serale di Amici 2024. Oggi 27 aprile 2024 va in onda su Canale 5 la sesta puntata di Amici 23, come sempre condotta da Maria De Filippi. Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi compongono la giuria del sesto serale, che avrà il compito di giudicare le prove dei concorrenti rimasti in gara.

Alle nuove sfide di Amici 2024 si alterneranno, come sempre, momenti esilaranti e ospiti. Maria De Filippi fa il pieno in questa nuova puntata, ospitando Can Yaman per lanciare Viola come il Mare 2, Rocco Hunt (che presenta il suo nuovo inedito dal titolo ‘Musica italiana’), e Francesco Cicchella come quota comica della serata. Ci sarà, inoltre, anche un’incursione di Geolier, in collegamento Skype con lo studio di Amici 23.

Amici 23, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro in crisi nera: i concorrenti rimasti in gara

A poche puntate dalla fine del serale di Amici 2024, una squadra è imbattuta e senza perdite e una è rimasta con un unico elemento. Al momento gli eliminati sono: Giovanni, Nicholas, Ayle, Kumo, Lucia, Lil Jolie e Gaia. Le squadre, ad oggi, sono dunque così composte: quella di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è formata da Martina. Quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non ha perso elementi, dunque conta ancora Dustin, Holden, Marisol e Petit. Infine, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contano invece su Mida, Sarah e Sofia.

C’è, dunque, una squadra in profonda crisi: quella di Pettinelli e Todaro. Il team ha vissuto pesanti sconfitte ma anche grandi sfortune, come l’infortunio di Gaia. E nel corso del quinto serale, ha visto andare via, una dopo l’altra, due elementi, lasciando Martina completamente sola. In caso di sfida, dovrà, perciò, affrontare tutte le manche da sola, finendo direttamente in eliminazione in caso di sconfitta. (Clicca qui per scoprire in anteprima cosa accadrà in puntata)

Amici 2024, i guanti di sfida della sesta puntata

Quali sono i guanti di sfida del sesto serale di Amici 2024? Le anticipazioni ci svelano che la prima manche sarà piena di guanti. Uno di questi è quello di improvvisazione di ballo, che avrà come protagoniste Sofia e Marisol. L’altro, di canto, è il guanto di sfida sul brano ’90 minuti’ di Salmo con barre scritte tra Mida e Petit. Chi si aggiudicherà la vittoria e i due punti in palio?

Ovviamente non mancherà il guanto di sfida tra professori, questa settimana anticipato alla fine della prima manche di sfida. Il tema del guanto, questa settimana, è ‘sblocca una emozione o suscita una emozione’. Inutile anticipare che Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno in serbo nuove ed esilaranti sorprese per il pubblico di Amici 23.

Amici 23, il nuovo eliminato e come seguire la diretta in streaming

Ricordiamo che il sesto serale di Amici 2024 sarà composto da tre manche, alla fine delle quali verrà proclamato un eliminato provvisorio. I tre a rischio si sfideranno nel finale di puntata e saranno giudicati da Malgioglio, Giofrè e Bravi. Un concorrente verrà subito salvato, tra gli altri due ci sarà invece l’eliminato della puntata di Amici 23.

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 23 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











