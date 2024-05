Amici 23 Serale 2024, 7a puntata/ Diretta ed eliminato: Sarah verso la finale, Michele Bravi pazzo di lei

Se c’è un concorrente del serale di Amici 2024 che ha dimostrato una grande crescita, questa è sicuramente Sarah. C’è chi credeva non arrivasse al serale, invece non solo l’allieva di Lorella Cuccarini è ancora in gara, ma mira ora alla finale. La giovane cantante sta vivendo un periodo d’oro, ed è cresciuta in modo incredibile anche nei suoi singoli, che stanno scavalcando le classifiche.

Gemma Galgani prosegue la conoscenza con Pietro a Uomini e Donne? / La conferma nella nuova registrazione

Una crescita quella di Sarah Toscano, notata anche dalla giuria di Amici e sottolineata nel corso del settimo serale di Amici 23. Le anticipazioni ci svelano, infatti, che Michele Bravi, nel corso della puntata, assegnerà spesso il punto a Sarah, dicendole che è cresciuta tantissimo e che in ogni puntata mette un mattone in più. Anche Giuseppe Giofrè si complimenterà con Sarah, dicendosi un fan della sua voce. Insomma, la giovane cantante vola, ormai, verso la finale. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ida Platano, frecciata a Mario Cusitore dopo Uomini e donne/ Lo sfogo: "Ho fatto passare troppe cose"

Amici 2024, anticipazioni serale: Anna Pettinelli scatenata

La settima puntata del serale di Amici 2024 sarà molto movimentata. Guanti di sfide e liti non mancheranno, a partire dalla prima manche durante la quale verrà chiamato il guanto sull’estensione vocale tra Martina e Sarah. Le motivazioni della sfida scateneranno una lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, ma la speaker radiofonica finirà poi per complimentarsi anche con l’allieva avversaria, da lei sempre criticata nel corso di Amici 23.

Ma non è tutto, perché le anticipazioni ci svelano che Anna Pettinelli finirà in lacrime di fronte all’esibizione della sua allieva Martina. La performance sarà così commovente che la coach non riuscirà a trattenere le lacrime, dicendo impossibile che non venga riconosciuto alla ragazza il suo grande talento. Proprio queste motivazioni scateneranno poi uno scontro tra Anna Pettinelli e Malgioglio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Perché Uomini e donne non va in onda oggi, giovedì 25 aprile 2024?/ Pausa per Maria De Filippi: quando torna

Amici 2024, anticipazioni settimo serale 4 maggio: gli ospiti

Oggi 4 maggio 2024 va in onda su Canale 5 il settimo serale di Amici 23. Questa edizione del talent condotto da Maria De Filippi si avvicina alla conclusione e alla proclamazione del vincitore, visto che mancano due puntate alla finalissima. Alla giuria come sempre il trio composto da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, che avrà il compito di giudicare le prove dei concorrenti rimasti in gara.

Non mancherà una serie di ospiti ad allietare il pubblico di Amici 2024, spezzando la tensione tra una manche e l’altra. Nel particolare, in questa settima puntata del serale di Amici 23, ci sarà Emma Marrone, che presenterà il suo nuovo singolo ‘Femme fatale’, uscito il 3 maggio. Ma non mancherà la quota comica, questa volta rappresentata da Enrico Brignano, già apparso come ospite nelle precedenti edizioni del talent.

Amici 23: il team Zerbi-Celentano verso la finale, le altre squadre in crisi

La situazione delle squadre del serale di Amici 2024, arrivati ormai all’ottava puntata, non presenta grandi cambiamenti, soprattutto per un team. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono infatti ancora imbattuti, e probabilmente lo saranno fino alla finale, riuscendo a portarci tutti e quattro i proprio allievi: Dustin, Holden, Marisol e Petit. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno solo la quota canto, essendo rimasti con Mida e Sarah. Pettinelli e Todaro rimangono attaccati a Martina, ultima allieva rimasta alla loro squadra, finita anche a rischio eliminazione nella scorsa puntata.

Al momento gli eliminati sono: Giovanni, Nicholas, Ayle, Kumo, Lucia, Lil Jolie, Gaia e Sofia. Chi sarà il prossimo a dover lasciare il serale di Amici 23 e, dunque, la possibilità di vincere?

Amici 2024, i guanti di sfida del settimo serale

Quali sono i guanti di sfida del settimo serale di Amici 2024? Le anticipazioni ci svelano che non mancheranno lettere nel corso della puntata. La prima, e forse più attesa, è quella che vedrà Holden contro Mida. Lorella Cuccarini ha inviato un guanto all’allievo di Rudy Zerbi, invitandolo non solo a riscrivere il testo di un brano da lei scelto, ma anche a riarrangiarlo. Il guanto ha sollevato un po’ di polemica da parte di Mida, convinto che la sua prof abbia avvantaggiato Holden e non lui. Come finirà? Chi vincerà la sfida? (Clicca qui per scoprire in anteprima cosa accadrà in puntata)

Altro guanto di sfida, questa volta voluto da Anna Pettinelli, è quello che vedrà contrapposte Martina e Sarah. Le due cantanti dovranno affrontare una gara di estensione. Chi si aggiudicherà il punto della giuria?

Amici 23 streaming: il nuovo guanto tra prof e l’eliminato

Non mancherà, nel corso del settimo serale di Amici 2024, il guanto di sfida tra prof, che stavolta avrà come tema ‘omaggi a grandi artisti’. Ricordiamo che il settimo serale di Amici 2024 sarà composto come sempre da tre manche, alla fine delle quali verrà proclamato un eliminato provvisorio. I tre a rischio si sfideranno nel finale di puntata e saranno giudicati da Malgioglio, Giofrè e Bravi. Un concorrente verrà subito salvato, tra gli altri due ci sarà invece l’eliminato della puntata di Amici 23.

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 23 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA