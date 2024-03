Amici 23 Serale 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminati 30 marzo: Marisol contro Gaia, Mida a rischio?

Amici serale 2024, anticipazioni registrazione della puntata del 30 marzo: nuova doppia eliminazione

Oggi 28 marzo 2024 si registra la seconda puntata del serale di Amici 2024. Le tre squadre tornano in sfida dopo un esordio alquanto faticoso per i ragazzi, alcuni colpiti dall’ansia di calcare un palcoscenico così importante e in prima serata. Superato questo primo scoglio, è tempo dunque di una nuova sfida che, nuovamente, vedrà una doppia eliminazione.

Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè hanno come sempre il compito di giudicare e votare le esibizioni dei ragazzi, decretando la vittoria di una squadra rispetto a un’altra. La gara avrà inizio col solito sorteggio della busta rossa, che deciderà quale squadra tra Centano-Zerbi, Todarelli (Raimondo Todaro e Anna Pettinelli), e CuccaLo (Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo), darà inizio alla gara.

I guanti di sfida della prima puntata del serale di Amici 23

Ma quali saranno le prove della seconda puntata del serale di Amici 2024? Nel corso dell’ultima settimana, tanti sono i guanti di sfida arrivati per gli allievi. Tra quelli che hanno scatenato maggiori polemiche, c’è il nuovo guanto lanciato da Anna Pettinelli a Mida. Dopo quello rifiutato la scorsa settimana sulle note di Halleluja, la coach sfida l’allievo a mettersi alla prova sulle note di Io canto contro Martina, senza l’ausilio di autotune.

Mida, ancora una volta, ha deciso di rifiutare il guanto, andando questa volta anche contro il parere della sua coach Lorella Cuccarini, secondo la quale avrebbe dovuto accettarlo. È molto probabile che, qualora ne avrà la possibilità, Anna Pettinelli chiami in scena questo guanto, scatenando una nuova polemica in studio.

Amici 2024, i guanti di sfida di Marisol e Gaia al secondo serale

Il secondo serale di Amici 2024 sarà ricco di guanti di sfida anche per il ballo. Gaia e Marisol sono state messe nuovamente a confronto dai rispettivi professori. Alessandra Celentano ha inviato un nuovo guanto all’allieva di Todaro, che la scorsa settimana al serale di Amici 23 ha rifiutato il guanto sulla pole dance. Questa volta al centro della sfida c’è una coreografia di lap dance, che Gaia ha alla fine accettato, nonostante le sue insicurezze.

Raimondo Todaro non è stato però a guardare e ha inviato a Marisol un guanto di sfida che punta sulla versatilità. Marisol e Gaia, al nuovo serale di Amici 23, dovranno sfidarsi in una coreografia che varia dal modern all’hip hop. Marisol si è detta pronta ad affrontarla, mentre Gaia ha trovato il guanto non proprio a suo favore. Chi ne uscirà vincitrice in caso di sfida?

Amici Serale 2024, torna il guanto di fida tra prof?

Dopo l’esilarante prova del primo serale di Amici 23, i professori si preparano a tornare in sfida con un nuovo guanto tra prof. I primi a sfidare sono stati Zerbi e Celentano, poi presentatisi in studio nei panni di Barbie e Ken; chi avrà lanciato la sfida questa volta e su quale tema? A giudicare le loro performance, come sempre, la giuria composta da Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ricordiamo che ogni manche, per un totale di tre, porterà all’eliminazione provvisoria o definitiva di un allievo. Alla fine della prima manche del serale di Amici 23 ci sarà un’eliminazione definitiva, mentre i due a rischio alla fine delle successive manche si sfideranno sul finale di puntata. La giuria decreterà alla fine il secondo eliminato.

