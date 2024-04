AMICI 23 SERALE 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 6 aprile: disastro per Cuccarini-Lo, Mida…

Amici 2024, anticipazioni registrazione terzo serale del 6 aprile

Non è stata una puntata facile quella del terzo serale di Amici 2024 per la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Due sconfitte su tre manche per il loro team, che ha portato all’eliminazione provvisoria di due ballerine: Sofia e Lucia. Sono loro, infatti, finite al ballottaggio per l’eliminazione finale, unica della puntata. A dare il via alla gara sono stati ancora una volta Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, che hanno sfidato proprio i CuccaLo.

Sofia Cagnetti sfodera la voce e sorprende tutti ad Amici 2024/ Le reazioni al nuovo talento

Pettinelli non si è lasciata sfuggire l’occasione di chiamare il guanto di sfida contro Mida, che lui si è però rifiutato di esibire. La giuria, ancora una volta, ha dato ragione all’allievo di Lorella Cuccarini, annullando il guanto. Pettinelli ha allora messo in sfida Mida e Martina, ed è stata questa seconda a conquistare il punto e la vittoria della manche. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ELIMINATO TERZO SERALE AMICI 2024, CHI È?/ Sofia e Lucia al ballottaggio finale: Emanuel Lo colpito ancora!

Al via il terzo serale di Amici 2024

Oggi 4 aprile si registra il terzo serale di Amici 2024 che andrà in onda sabato 6 aprile. Maria De Filippi porta in scena una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena, a partire dalle nuove due eliminazioni. Le tre squadre in gara, con i rispettivi professori, tornano dunque ad esibirsi sotto l’occhio attento della giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

A loro tre va il compito di giudicare e votare le esibizioni dei ragazzi, decretando la vittoria di una delle due squadre sul palco. A scegliere quale squadra inizierà è il sorteggio della busta rossa, che nella prima puntata ja premiato il team Zerbi-Celentano, e nella seconda Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Che sia oggi la volta dei CuccaLo (Emanuel Lo e Lorella Cuccarini?)

Amici 2024, Dustin Taylor si commuove per la lettera dei genitori/ La triste confessione "Non ho molti.."

I guanti di sfida della terza puntata del serale di Amici 23

Anche questa settimana non sono mancati i guanti di sfida. Grande protagonista è stato ancora una volta Mida. L’allievo di Lorella Cuccarini è finito nuovamente nel mirino di Anna Pettinelli, che, con una lettera infuocata, l’ha accusato di poco coraggio e di essere ‘una lagna’. Così l’ha messo nuovamente a confronto con la sua allieva Martina sul brano ‘La donna cannone’. Questa volta non a cappella, ma con l’accompagnamento del pianoforte. Mida, però, vuole ancora rifiutare il guanto: rimarrà di questo parere quando e se verrà schierato da Anna Pettinelli?

Al contrario, Lorella Cuccarini è tornata a sfidare Holden nel guanto ‘staging’ contro Mida. L’allievo di Rudy Zerbi lo aveva rifiutato, dopo averlo provato, settimana scorsa; questa volta è pronto a mettersi alla prova. Riuscirà a sconfiggere Mida, cantando e muovendosi sul palco?

Amici 2024, Lil Jolie in difficoltà al terzo serale?

Tra gli allievi che più si sono mostrati in difficoltà in queste prime due puntate del serale di Amici 2024 c’è sicuramente Lil Jolie. Se durante il primo serale ha accusato un attacco di panico, l’allieva di Anna Pettinelli, la scorsa settimana, ha ammesso di avere la bronchite. Questo ha pregiudicato la sua performance e, infatti, anche nel secondo serale non è riuscita ad ottenere un punto.

Dopo la puntata, Lil si è duramente sfogata contro i pareri dei giudici. “Sinceramente mi sono proprio rotta il cazz*!”, è sbottata. “Sinceramente io con tutto che avevo la bronchite mi sono proprio lasciata andare quindi quando mi dicono che ho questo freno a mano non riesco a capire cosa cavolo devo fare. Mi sento un po’ messa in secondo piano”, ha continuato. Riuscirà ad ottenere la sua rivalsa nel corso della registrazione di oggi o rischierà l’eliminazione?

Amici Serale 2024, nuovo guanto tra prof: Todaro lancia la sfida?

Non mancherà anche questa settimana il guanto di sfida tra prof. Il primo è stato lanciato da Zerbi-Celentano, il secondo da Cuccarini e Emanuel Lo. Sarà oggi la volta di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli? A giudicare le loro performance, come sempre, la giuria composta da Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ricordiamo che ogni manche, per un totale di tre, porterà all’eliminazione provvisoria o definitiva di un allievo. Alla fine della prima manche del serale di Amici 23 ci sarà un’eliminazione definitiva, mentre i due a rischio alla fine delle successive manche si sfideranno sul finale di puntata. La giuria decreterà alla fine il secondo eliminato.











