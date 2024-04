Amici 23 Serale 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 13 aprile: Petit Vs Lil, Todaro senza Gaia ma…

Amici 2024, le anticipazioni della registrazione del terzo serale del 13 aprile

Oggi 11 aprile si registra la quarta puntata del serale di Amici 2024, in onda sabato 13 aprile in prima serata su Canale 5. Alla conduzione torna Maria De Filippi, come sempre affiancata della giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. A loro tre va il compito di giudicare le esibizioni dei ragazzi, decretando la vittoria di una delle due squadre in sfida.

Sempre alla giuria va il compito di sorteggiare una delle tre buste, che annuncerà quale squadra sarà il via alla nuova sfida del serale di Amici 23. Nella prima puntata è stato il team Zerbi-Celentano a partire, mentre nella seconda e nella terza la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Che sia finalmente arrivato il momento del team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini?

I guanti di sfida della terza puntata del serale di Amici 23

Anche questa settimana non sono mancati i guanti di sfida. Dopo aver puntato per tre settimane consecutive Mida, questa volta Anna Pettinelli ha deciso di inviare un guanto a Petit. L’allievo di Rudy Zerbi è stato messo in sfida contro Lil Jolie sulla musica partenopea. “Un guantone”, come l’allieva di Anna Pettinelli ha definito, con gioia, la sfida, che effettivamente è alla pari, essendo entrambi di origine campana.

Altro guanto di sfida lanciato in settimana è quello voluto dalla maestra Alessandra Celentano tra il suo Dustin e Gaia. Un guanto su una coreografia sui tacchi, volta a mettere in mostra sicurezza e carisma sul palco, qualità che, secondo la maestra, Gaia avrebbe poco sviluppate a causa della sua insicurezza. Un guanto che, tuttavia, potrebbe saltare, visto l’infortunio che ha colpito Gaia a poche ore dalla nuova registrazione del serale di Amici 2024.

Amici 2024, Gaia fuori dai giochi (per ora): chi la sostituirà?

L’infortunio di Gaia mette la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro in grande difficoltà, visto che la ballerina era l’unica rimasta alla squadra, che ora conterebbe solo su Martina e Lil Jolie. Todaro ha però trovato una soluzione: una nuova ballerina che andrebbe a sostituire Gaia fino al suo possibile rientro in gara. Il destino di Gaia sarà quindi legato alla sua sostituta: qualora venisse eliminata, lo sarà anche lei.

Al momento in cui scriviamo, non è ancora chiaro chi prenderà il posto di Gaia al serale di Amici 2024. Va detto che la sostituta entrerebbe in gara soltanto in quanto tale, e non come concorrente ufficiale di Amici 23. Sarà quindi da capire l’evoluzione della vicenda e come entrerà in gara.

Non mancherà anche questa settimana ad Amici 23 il guanto di sfida tra prof. Zerbi-Celentano, Cuccarini e Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli tornano a sfidarsi sotto l’occhio attento della giuria che, questa volta, potrebbe decidere di scendere in campo a sua volta per un guanto di sfida tra giudici. D’altronde, proprio Giuseppe Giofrè aveva avanzato la possibilità la scorsa settimana.

Ricordiamo che ogni manche, per un totale di tre, porterà all’eliminazione provvisoria di un allievo. Alla fine della tre manche del serale di Amici 23 ci sarà un’eliminazione definitiva. I tre a rischio si sfideranno sul finale di puntata. La giuria deciderà di salvarne uno subito, poi decreterà l’eliminato della puntata, annunciato come sempre in casetta da Maria De Filippi.

