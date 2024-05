AMICI 23 SERALE 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 4 maggio: Malgioglio stronca Martina? Rischia…

Amici 2024, anticipazioni registrazione settimo serale: Martina di nuovo in crisi?

È iniziata da oltre un’ora la registrazione del settimo serale di Amici 2024, alla fine della quale ci sarà un nuovo eliminato. La gara è ormai agli sgoccioli e poche puntate ci dividono dalla finale, che proclamerà il vincitore del programma e quello delle due categorie. E i pronostici al momento non sono a favore del team Todaro-Pettinelli, rimasto soltanto con Martina. Purtroppo la cantante continua a rimanere in fondo alle classifiche dei singoli, come dimostrato anche nell’ultima gara giudicata da WAD, che l’ha vista in coda alla classifica dominata da Petit.

Alessandra Celentano: “Ho sofferto per la separazione dal mio ex marito”/ “I disturbi alimentari a 14 anni…”

Sale invece Sarah, cosa che ci fa sospettare che, in caso di ballottaggio con Martina nel settimo serale, sarà la seconda ad essere eliminata. D’altronde Malgioglio non è stato dolce con i suoi giudizi nei confronti dell’allieva di Anna Pettinelli. Tornerà a criticarla questa sera? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessandra Celentano, chi è il fidanzato?/ Dai rumor della scorsa estate all’ammissione: “Se va male…”

Chi sarà eliminato?

Oggi 2 maggio 2024 si registra la settima puntata del serale di Amici 2024, in onda sabato 4 maggio in prima serata su Canale 5. Mentre ci avviciniamo alla finale di questa edizione (la prossima registrazione dovrebbe essere la semifinale del programma), diventa sempre più complicato scegliere l’eliminato della puntata. L’ingrato compito va al trio di giudici composto da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Prima però dovranno sorteggiare una delle tre buste contenenti il nome della squadra che darà il via alla nuova gara di Amici 23. Un fattore che, fino ad oggi, si è rivelato determinante per l’andamento della gara, come sempre condotta da Maria De Filippi. Tanta, dunque, la curiosità del pubblico per questo settimo serale; ma cosa ci aspetta nella nuova puntata?

Alessandra Celentano choc su Ballando con le stelle/ "Lo guardo sempre, Simona Ventura è stata molto brava"

Amici 23: squadre al top contro squadre in crisi, cosa accade?

La situazione attuale delle squadre in gara ad Amici 2024 è alquanto squilibrata. C’è un team, quello di Zerbi-Celentano, che non ha perso alcuno dei suoi concorrenti, ormai pronti a conquistare la finale. Holden è finito al ballottaggio per l’eliminazione alla fine del sesto serale, ma il rischio che fosse lui l’eliminato era, effettivamente, quasi nullo. Stessa cosa sarebbe per Petit, finora mai finito neppure a rischio. Impossibile pensare all’eliminazione di uno tra Dustin e Marisol, ultimi ballerini rimasti e, dunque, protagonisti della sfida finale per il vincitore della categoria danza.

Sono in due, invece, i componenti rimasti alla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo dopo l’uscita di Sofia. Sarah e Mida, due cantante, sono ora nel mirino della giuria, e rischiano entrambi di uscire. In grande crisi sono invece Pettinelli e Todaro, che hanno in squadra soltanto Martina (che nel sesto serale ha anche rischiato l’eliminazione).

Alessandra Celentano sfida i CuccaLo: il guanto di sfida al settimo serale di Amici 2024

A proposito di Martina, dopo un momento di forte crisi, dovuto anche al fatto di essere rimasta sola in squadra, sembra pronta a dare il tutto per tutti nel corso del settimo serale di Amici 2024. Lei stessa ha ammesso: “Io penso che ci sia ancora la crisi, però questa ti aiuta perché ti porta a farti un po’ di domande, e quindi ti chiedi ‘Dove devo migliorare? Come devo fare? La crisi ti fa dubitare, e questo è giusto perché ti porta a migliorarti. Ho capito come affrontarla, mi devo buttare, viverla.”

Non mancheranno poi i guanti di sfida alla settima puntata di Amici 23. Finiti i ballerini avversari da sfidare, Alessandra Celentano ha deciso di mettere a confronto i suoi allievi con i cantanti. Nel particolare ha proposto un guanto tra Dustin e uno tra Sarah e Mida su “Una cover a loro scelta, con la libertà di scriverci sopra e di riarrangiarla, insomma di pianificarla a loro piacimento. Tanto sono sicura che nella vostra squadra non ci sono fuoriclasse di così tanta rilevanza.” le parole della maestra.

Amici serale 2024: prof alla prova e Malgioglio show!

Tra una sfida e l’altra del settimo serale di Amici 2024 non mancheranno momenti esilaranti, come il guanto di sfida tra professori e i siparietti di Cristiano Malgioglio. Ovviamente sono attesi anche ospiti musicali e comici in studio.

Ricordiamo che ogni manche, per un totale di tre, porterà all’eliminazione provvisoria da Amici 23 di un allievo. Alla fine della tre manche del serale di Amici 2024 ci sarà un’eliminazione definitiva. I tre a rischio si sfideranno sul finale di puntata. La giuria deciderà di salvarne uno subito, poi decreterà l’eliminato della puntata, annunciato come sempre in casetta da Maria De Filippi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA