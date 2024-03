AMICI 23 SERALE 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 23 marzo: Tananai primo ospite?

Amici serale 2024, anticipazioni registrazione 21 marzo della puntata del 23 marzo

Tutto pronto per la registrazione della prima puntata del serale di Amici 2024 in onda sabato 23 marzo, in prima serata su canale 5. Questa sera arriveranno tutte le anticipazioni, ma sul web circolano i nomi di quelli che potrebbero essere i primi ospiti musicali. Durante il pomeridiano, Maria De Filippi ha ospitato tutti gli ex allievi che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2024. I primi ospiti musicali, dunque, potrebbero essere nomi diversi. Quello più gettonato è sicuramente Tananai, tornato sulla scena musicale con il nuovo singolo “Veleno”. Tra gli artisti che hanno recentemente lanciato nuovi lavori ci sono anche Olly e Bresh, tutti nomi amatissimi dai giovani.

Tuttavia, potrebbe arrivare nella scuola di Amici anche Geolier che, dopo essere stato un protagonista indiscusso del Festival di Sanremo 2024, potrebbe regalare una grande emozione al pubblico del serale del talent show di canale 5 (aggiornamento di Stella Dibenedetto.

Serale Amici 2024: al via la sfida

Dopo lunga attesa, ha ufficialmente in via il serale di Amici 2024. Anche quest’anno le puntate della prima serata del sabato sera non saranno in diretta ma registrate. Oggi 21 marzo 2024 si registra infatti la prima puntata del serale di Amici 23, che vedrà le tre squadre in sfida per la prima volta. Non mancheranno eliminazioni: l’eliminato potrebbe essere uno ma anche due, seguendo il funzionamento dello scorso anno.

Alla giuria tornano loro: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Starà a loro il compito di giudicare e votare le esibizioni dei ragazzi, decretando la vittoria di una squadra rispetto a un’altra. Ancora loro sorteggeranno, attraverso delle buste, la squadra che dovrà aprire la gara del serale. Da lì partiranno una serie di sfide che, di volta in volta, saranno decise proprio dai professori capitani della squadra.

I guanti di sfida della prima puntata del serale di Amici 23

Ma quali saranno le prove della prima puntata del serale di Amici 2024? Nel corso dell’ultima settimana, sono arrivati ad alcuni allievi una serie di guanti di sfida. Ricordiamo, infatti, che oltre a preparare le canoniche prove, alcuni concorrenti sono sfidati personalmente dai prof avversari e messi a confronto con un proprio allievo. È il caso di Nicholas, che è stato chiamato dal suo ex prof Raimondo Todaro a mettersi a confronto con Giovanni in un flamenco.

Una prova che ha acceso la rivalità tra i due amici e che ha portato Emanuel Lo a replicare con un altro guanto di sfida tra i due ragazzi, stavolta su una coreografia ricca di prese. Entrambi hanno poi deciso di accettare e mettersi alla prova. Altro guanto di sfida quello lanciato da Lorella Cuccarini a Lil Jolie. L’allieva di Anna Pettinelli dovrà mettersi alla prova con Sarah su una canzone di Madonna.

Amici Serale 2024, torna il guanto di fida tra prof?

Per la prima puntata del serale di Amici 23 non mancheranno momenti divertenti. È infatti probabile che assisteremo ad un nuovo guanto di sfida tra prof, lanciato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi agli altri colleghi. Ricordiamo che ogni manche, per un totale di tre, porterà all’eliminazione provvisoria di un allievo. I tre a rischio (a meno che non ci sia una doppia eliminazione) si sfideranno alla fine tra loro. L’eliminato sarà annunciato poi in casetta da Maria De Filippi.

