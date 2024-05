AMICI 23 SERALE 2024, SEMIFINALE/ Diretta, eliminato e finalisti: Holden più sciolto, ovazione dal pubblico

Anticipazioni Amici 2024, Holden più sciolto conquista il pubblico

Mancano poche ore per la semifinale di Amici 2024 che, eccezionalmente di domenica, andrà in onda questa sera su Canale 5 e dalle anticipazioni di SuperGuidaTv e Amici News si apprende che i finalisti saranno Marisol, Dustin, e Petit. In ballottaggio, invece, ci finiranno Holden, Mida e Sarah. Sono tutt’e tre cantanti che hanno fatto percorsi diversi all’interno al talente e si meritano la finale. L’allieva che è cresciuta di più, però, è Sarah Toscano. La 18enne ha mostrato di avere la pasta di una popstar e se nella scorsa settimana ha incantato Rudy Zerbi, che ha sottolineato come sappia fare praticamente tutto questa sera sarà Alessandra Celentano a congratularsi con lei.

Per la coach di danza Sarah ha un movimento naturale che le piace molto, mentre per Cristiano Malgioglio il suo percorso è stato stupendo ed è pronta a calcare palchi internazionali. A salvarsi dal ballottaggio, però, sarà Holden. Durante le esibizioni Holden si mostrerà sempre più sciolto ed a suo agio. E durante l’esibizione del suo inedito Randagi inciterà il pubblico e riceverà un’ovazione dai presenti in studio. I giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè decideranno di salvarlo per primo e lui raggiungerà i suoi compagni tra abbracci e baci. I primi finalisti di Amici 2024, quindi sono Marisol, Dustin, Petit ed Holden, praticamente tutta la squadra al completo di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A rischiare di essere eliminati saranno Mida e Sarah, invece, del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Tuttavia potrebbero esserci dei colpi di scena e sei finalisti fossero tutti e sei? Questa è l’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza. (Agg. di Liliana Morreale)

Amici 2024, anticipazioni semifinale: chi sono gli ospiti dell’ottava puntata

Oggi 12 maggio 2024, eccezionalmente di domenica, va in onda la semifinale di Amici 2024. Il serale sta per arrivare alla sua conclusione e, dunque, alla proclamazione del vincitore, ma prima Maria De Filippi dovrà annunciare chi saranno i finalisti che si sfideranno sabato 18 maggio. La semifinale è anche l’ultima puntata in cui è la giuria – composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè – a decidere i vincitori delle varie manche e l’eliminato.

Come ogni puntata del serale che si rispetti, anche la semifinale di Amici 23 avrà una serie di ospiti, musicali e comici. Maria De Filippi sarà questa sera spazio all’amica Geppi Cucciari per un divertente monologo dedicato ai giovani. Gli ospiti musicali della serata saranno invece gli Articolo 31 e Irama che canta Galassie, il suo nuovo singolo.

Amici 23, chi saranno i finalisti? Un solo eliminato e cinque in finale

Arrivati alla semifinale, le squadre di Amici 2024 in gara sono soltanto due. Con l’eliminazione di Martina Giovannini, il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è fuori dai giochi, non avendo altri elementi in gara. Resta invece intatta e tutta in gara la squadra di Zerbi e Celentano, composta da: Holden, Petit, Marisol e Dustin. La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha invece ancora Sarah e Mida. Al momento gli eliminati sono: Giovanni, Nicholas, Ayle, Kumo, Lucia, Lil Jolie, Gaia, Sofia e la già citata Martina.

Le anticipazioni ci svelano che saranno cinque i finalisti di Amici 23 di sabato 18 maggio, dunque alla fine della semifinale ci sarà un ballottaggio con un’unica eliminazione definitiva. (Clicca qui per scoprire in anteprima le anticipazioni della puntata).

Amici 2024, i guanti di sfida della semifinale

Quali sono i guanti di sfida della semifinale del serale di Amici 2024? Durante la settimana Lorella Cuccarini ha deciso di inviare agli allievi della squadra avversaria i suoi ultimi guanti di sfida. Nel particolare, la coach ha deciso di chiedere nuovamente a Holden di mettersi alla prova, dopo il forfait dell’ultima volta (l’allievo di Zerbi non era riuscito a preparare il guanto per lavorare all’Ep e ha perso a tavolino).

Holden e Mida dovranno confrontarsi in un brano di Madame che potranno riscrivere parzialmente o completamente. Sempre Lorella Cuccarini ha poi deciso di lanciare un guanto a Petit, mettendolo a confronto con Sarah in una sfida di versatilità e staging. Chi riuscirà a spuntarla, qualora venisse chiamato il guanto di sfida?

Amici 23, ultimo guanto di sfida tra prof e vincitore

Semifinale di Amici 2024 vuol dire anche sfida finale per i professori, che si esibiranno in un ultimo e decisivo guanto di sfida tra prof. La giuria dovrà decidere chi tra Zerbi-Celentano, Cuccarini-Lo e Todaro-Pettinelli si aggiudicherà la vittoria di questa edizione. Questa volta il tema sarà film iconici: cosa si inventeranno questa volta Rudy Zerbi e la maestra?

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 23 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











