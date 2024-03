Amici 23 serale: Holden é il finalista annunciato?/ L’esordio é tendenza su TikTok!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden accede di diritto alla puntata finale del serale?

Holden é uno dei preannunciati finalisti nella corsa del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, con un esordio maestoso alla ambita fase dello show dei talenti. Non a caso la performance di esordio del cantautore pupillo scoperto da Rudy Zerbi alla prima puntata della fase serale di Amici, registratasi il 23 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, é ora virale in un serie di video condivisi dagli utenti via social.

Amici 2024 strega l’orecchio pubblico e la critica, al via al serale

Al debutto serale Holden si esibisce poco nella sfida a tre squadre, per espressa volontà di Rudy che schiera il pupillo e figliastro d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini in una cover sulle note di Quanto forte ti pensavo. Una esibizione che vale a Holden l’attestazione di stima del giudice tra i tre adibiti alle votazioni, Cristiano Malgioglio, che reputa il giovane un artista vero, nel segno del cantautorato e la vocalità riconoscibili. Ma non solo, perché inoltre il momento si impone tra i video-trend del momento, ad alta viralità su TikTok.

“Holden non è un ragazzo che canta delle canzoni, sei un vero cantante.- é l’endorsement di Malgioglio che erge Holden al titolo di preannunciato finalista e papabile vincitore di Amici 2024-. A me piace ascoltare delle voci che hanno una timbrica che quando io la ascolto dico che si tratta di questo cantante. Sei veramente meraviglioso” “Malgioglio infossato come noi”, é il poi il sentiment tra i messaggi social più aggreganti dell’orecchio pubblico sul social X.

Insomma, Holden sembra conquistare tutti come un re di cuori e non a caso tra i sondaggi e le scommesse online, aperti sul nome del vincitore finale di Amici 2024. Questo, mentre l’amico uscente in quanto eliminato, Ayle, registra un amaro addio al serale…

Malgioglio infossato come noi #holden #amici23 #fantaamici pic.twitter.com/H5rTDNS7bo — Clauds☁️🌙holden era🍳 (@thatsclaudss) March 23, 2024













