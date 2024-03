Amici 23 serale: Petit, Marisol e Dustin sono i finalisti annunciati?/ Il messaggio inaspettato

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit con Marisol e Dustin scrivono la finale?

Petit, Marisol Castellanos e Dustin Taylor sono i preannunciati finalisti protagonisti della puntata finale di Amici 2024 di Maria De Filippi, ancor prima che il serale del talent show abbia inizio. Questo, dal momento che al rinnovato daytime di Amici 2024, datato 21 marzo 2024 Marisol Castellanos e Dustin Taylor tra i ballerini competitor e il cantante Petit ricevono dei messaggi inaspettati in formato videomessaggio vocale da parte dei fan supporter.

Un gesto, quello dell’occhio pubblico riservato ai tre protagonisti ed elementi appartenenti alla squadra di Amici 23 capeggiata da Alessandra Celentano per il ballo e Rudy Zerbi per il canto che si fa ora particolarmente virale sul re dei social Instagram, attraverso la condivisione di un video della pagina ufficiale di Amici di Maria De Filippi.

Il supporto del fandom anticipa il finale del talent show?

“Questo messaggio é per Petit e Marisol Castellanos- fa sapere una fedele spettatrice tra i fandom attivatisi in videomessaggio per i talenti cantanti e ballerini di Amici 2024-, mio padre ha settantuno anni e posso solo dire che lui é scoppiato in lacrime quando Marisol ha ottenuto la maglia per il serale…spaccate ragazzi…voi due unite le generazioni… E a Petit, il beniamino di papà, Guaglió si fort!”. Insomma, suona chiaro e forte il messaggio di supporto che l’occhio pubblico destina a Petit e Marisol Castellanos, i piccioncini di Amici 23 nonché papabili finalisti in corsa alla puntata finale del talent show con in palio il montepremi finale.

“Ciao Dustin, da quando ti ho visto ballare mi sono innamorata del tuo movimento -é poi il suono del videomessaggio pervenuto ad Amici 23 per l’australiano Dustin Taylor -, e scommetto che arriverai fino in fondo …una bella emozione sapere di chi prende felicità dal mio ballare”. Insomma, il ballerino si dichiara al settimo cielo in reaction choc all’ascolto del supporto del fandom che lo sostiene sin dall’esordio ad Amici 2024 di Maria De Filippi. Questo, mentre a Petit Lil Jolie riserva un clamoroso J’accuse…

