Amici 23 serale: rapporti chiusi tra Nicholas e Giovanni, dopo il “tradimento”?/ Interviene Maria De Filippi

Amici 2024, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse restano divisi nel segno della competizione

I rapporti tra Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse si direbbero ormai chiusi nella fase serale di Amici 2024. Nella prima puntata della fase serale del talent show di Maria De Filippi, tra le altre sfide di ballo e canto va in scena il guanto di sfida voluto del neo maestro del primo, Emanuel Lo, a prova di partnering con una ballerina professionista. La sfida é determinante anche tra i rapporti degli ex Amici, dal momento che dopo il passaggio di Nicholas alla nuova squadra di Lo e l’addio al maestro in origine che non lo avrebbe promosso al serale Borgogni e Tesse si sono allontanati l’uno dall’altro.

Anticipazioni Amici 2024 ed.23, registrazione puntata speciale 24 marzo/ Mistero sulla classifica finale

E questo fino all’attacco alle spalle, che Nicholas ritiene un tradimento da parte di Giovanni, che ha sostenuto alle spalle di poter realizzare in una settimana il lavoro che il primo porterebbe a termine in due anni. Parole tranchant che anticipano l’atteso guanto di sfida sul palco. Nel mezzo della sfida a tre squadre, in una puntata segnata dalla doppia eliminazione di Ayle e Kumo, Giovanni prende parola per scusarsi, ammettendo di l’errore commesso nell’attacco alle spalle di Nicholas: “Io volevo solo dire che ho chiesto scusa, ho detto a Nic che ero preso dal momento ed è stata una reazione istintiva. Lui sa benissimo che non è vero, non ho mai fatto queste cose ed era un modo brutto per caricarmi”.

Amici 23 serale: Holden é il finalista annunciato?/ L'esordio é tendenza su TikTok!

L’intervento di Maria De Filippi , ad Amici 2024

I due ballerini non si rivolgono la parola né ogni altro tipo di scambio interpersonale. Il che scatena la pronta reazione della conduttrice Maria De Filippi, che d’istinto si dichiara così spiazzata: Ah non vi parlate?“.

Sono in molti, non a caso, tra gli utenti nel web a contestare la clamorosa svolta dei duo di ballerini che ha interrotto i rapporti, anche per effetto della competizione, in un talent show quale é Amici dove dovrebbe regnare la competizione leale nel segno della solidarietà e la sportività e lo spirito di gioco di partecipazione. Che Nicholas e Giovanni riescano ad accontentare il joint fandom e a tornare uniti?

Amici 2024 serale, Ayle canta le offese: "Giudicato"/ É polemica: la previsione choc dell'eliminato

© RIPRODUZIONE RISERVATA