Amici 23, si sfiora la rissa nella classe/ Lil Jolie attacca la new entry Giovanni ed é tutti contro uno!

Amici 23 di Maria De Filippi, Lil Jolie apre una guerra tra talenti bella classe: il caso igiene

É rissa sfiorata ad Amici 23 di Maria De Filippi, per effetto di una lite, con protagonisti Lil Jolie per il canto e la new entry Giovanni per il ballo. Nella scuola dei talenti dedicata alle arti canto e ballo, sotto la produzione e conduzione di Maria De Filippi, una pentola con dell’hamburger farcito di una sottiletta sfaldata é in bella vista da giorni, lasciata sporca, e diventa una questione di igiene ad Amici 23. Tanto che Lil Jolie accende la discussione, dopo aver manifestato del malcontento per il fatto di sentirsi incompresa nell’arte, rispetto alla leadership nel canto raggiunta da Mew.

E quando nella casetta dei talenti Giovanni, new entry nel ballo ad Amici 23, si indica essere il responsabile dell’affaire relativo allo sporco in cucina, Lil Jolie attacca: “Iniziamo bene!”. Un’esclamazione che non piace al resto dei compagni di classe, che evidentemente spinti da un senso di solidarietà verso il nuovo arrivato sembrano prendere le distanze dalla allieva di Rudy Zerbi, Lil Jolie. In particolare, Mew, Holy Francisco e Mida del circuito canto si schierano contro la reazione avversa della voce fuori dal coro.

Le immagini della rissa sfiorata sono virali

“Il bidet si intasa con i tuoi capelli -grida Mew contro Lil Jolie, a cui fanno eco le voci dei compagni contro la voce fuori dal coro- una paladina di sto caz*o. A volte é una questione di maturità il fatto di superare queste cose… ma perché c’é bisogno di fare lo show per sta roba?!?”. Holy Francisco poco prima rincara la dose su Angela: “sei la prima che lascia la me*da…”. E ad Amici 23 si sfiora la rissa con la reaction furibonda di Lil Jolie, all’ascolto di chi tra i compagni la esorta alla calma e ad evitare di creare il nuovo caso di igiene: “non mi calmo manco per il cazzo… che ca*zo di me*da lascio io.. sono tre giorni che trovo una padella sporca…”.

Nel frattempo, intanto, le immagini della guerra apertasi ad Amici 23, sono virali sul profilo Instagram del talent show e dividono l’occhio pubblico tra le reaction più disparate, nel web. E il sentiment social predominante vede gli internauti contestare le immagini crude della guerra di intolleranza tra le faide al talent show che si fonda sullo spirito di una sana competizione tra giovani talenti,













