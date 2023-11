Amici 23, Simone Galluzzo a rischio: maglia sospesa/ “Sto malissimo…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo é l’eliminato annunciato?

Simone Galluzzo é il principale candidato al titolo di eliminato ad Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che gli viene sospesa la maglia di titolare. Il ballerino allievo di Emanuel Lo viene convocato al centro dello studio del talent show di Maria De Filippi, per effetto della messa in discussione del giudizio di Anbeta Toromani, giudice alla sfida di ballo nella scorsa puntata domenicale di Amici 23. La giudice esterna ha classificato Simone Galluzzo ultimo, una posizione particolarmente deludente per il giovane ballerino, tanto che il giovane contesta il verdetto finale in uno sfogo.

Le immagini della contestazione finiscono al vaglio della produzione di Amici 23 e sono mostrate alla convocazione del ballerino, pubblicamente, nel daytime di Amici 23 datato 7 novembre e in onda sulle reti Mediaset, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

La reaction a caldo alla sospensione della maglia di Simone Galluzzo

Ed é proprio la messa in discussione del giudizio di Anbeta Toromani a costare a Simone Galluzzo la sospensione della maglia di titolare del banco di studio di ballo ad Amici 23: “Mi rode il cu*o, non sono d’accordo con il giudizio”, sentenzia Simone, a cui Alessandra Celentano (al centro della polemica corrente) replica con il disappunto supportato dall’intervento del collega maestro di ballo, Emanuel Lo: “hai ripetuto tre volte cosa ti rode…chi sei? Non sei un maestro, non sei un coreografo, non sei un ballerino… (…) perché non glielo dici in faccia? Esiste il sapersi prendere la responsabilità e per la terza volta sei ultimo”.

La notizia della sospensione per Simone Galluzzo pesa come un macigno. “Come sto? Male, malissimo per quello che mi ha detto Emanuel.. -fa sapere Simone Galluzzo incalzato, poi, dal compagno di studio Elia Fiore ad Amici 23 sullo stato psicofisico, minacciando così il ritiro dal talent show- mi do tempo un altro po’…poi se vedo che non riesco… ci ho provato… voglio vedere quanto reggo ancora”. Per Elia Fiore “é frustrante non riuscire a vedere risultati” nel proprio percorso di studio.

Nel frattempo, Marisol, Dustin e Nicholas si aggiudicano la vittoria della nuova Audizione di ballo, indetta ad Amici 23.











