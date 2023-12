Amici 23, Simone Galluzzo crolla in lacrime/ La sfida della Celentano determina l’eliminato?

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo rischia al compito assegnato da Alessandra Celentano

É un Simone Galluzzo particolarmente in difficoltà il protagonista del rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in quanto papabile candidato al titolo di eliminato. Nella competizione corrente di Amici 23, tra i talenti ballerini nel circuito ballo competitor parallelo con il circuito canto, come si rileva nel daytime pomeridiano del talent show datato 5 dicembre 2023 Simone Galluzzo vive un momento di crisi. Insieme a Kumo, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse, Simone Galluzzo é chiamato alla nuova puntata domenicale del 10 dicembre 2023, all’esecuzione di un compito. Una prova coreografata voluta da Alessandra Celentano, che i quattro talenti sfidati dalla maestra avversa accettano, come convenuto di comune accordo con i rispettivi insegnanti a capo del loro team competitor. Nicholas e Giovanni, allievi di Raimondo Todaro, proprio come lui stesso e Kumo, allievi di Emanuel Lo, scelgono di mettersi alla prova e non sottrarsi alla sfida voluta dalla Celentano. Ma per Simone Galluzzo arriva il momento dello sconforto, alle prese con un’ardua crisi personale e artistica.

Amici 23, Petit rischia grosso: Anna Pettinelli lo sfida alla gara cover/ "Spero mi accontenterai..."

La reazione di Simone Galluzzo prelude alla nuova eliminazione?

Nel mezzo delle prove in sala studio, in vista della puntata domenicale di Amici 23, Simone Galluzzo si blocca per poi finire in preda ad un pianto di disperazione. Questo, complice una crisi di panico. “Che c’é Simo?”- Viene così incalzato in sala prove, il giovane ballerino, chiamato alla sfida della maestra Celentano. E il diretto interessato non nasconde di sentirsi smarrito, mentre rischia nella messa in discussione del suo talento da parte della maestra Alessandra Celentano, che lo mette a dura prova sulla tecnica nella versatilità della danza: “Un mix di troppe cose… é un po’ che devo sfogare…”, fa sapere visibilmente provato, Simone Galluzzo.

Amici 23, Luca Jurman: "Ormai, sono senza vergogna!"/ Il clamoroso attacco a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Che la crisi sia il preludio alla eliminazione di Simone, al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi? Sarà la messa in onda dei nuovi appuntamenti del talent a rivelare le sorti dei talenti ballerini e cantanti. Intanto, Luca Jurman torna ad attaccare online la produzione di Amici 23…













© RIPRODUZIONE RISERVATA