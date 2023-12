Amici 23, Simone Galluzzo crolla in lacrime: “Todaro é come la Celentano…”/ L’accusa ai maestri di ballo

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo rischia con il compito di ballo

Simone Galluzzo crolla in lacrime in reazione alla dichiarazione di sfida di Raimondo Todaro, che lo chiama al nuovo compito ad Amici 23. É parte di quanto trapela tra le novità nel rinnovato daytime di Amici 23, datato 7 dicembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Occasione in cui l’allievo di Emanuel Lo apprende della nuova prova coreografica assegnatagli dal maestro avverso Raimondo Todaro, che non lo riterrebbe all’altezza della nuova sfida organizzata per la puntata domenicale di Amici 23. E la reaction alla comunicazione di sfida, da parte di Simone Galluzzo é un fiume di lacrime, con tanto di una clamorosa accusa, condivisa da un altro elemento tra i ballerini in corsa ad Amici 23, Lucia Ferrari.

Maria Zaffino: "Ecco perché ho lasciato Amici"/ "Vorrei tornare come coach. Di Amici 23 mi piace Dustin ma…"

“Non é che si gioca sull’avere belle doti e smetti di ballare…mi sono rotto di sentirmi dire ste cose…che palle ecco che piango -é lo sfogo del ballerino, ormai saturo di sentirsi dire di essere troppo esile per poter diventare un étoile degno di nota, rispetto al preavviso di Todaro-… il maestro dice ‘non sono dubbioso, ma certo che io non possa farcela’…sei il primo che critica la maestra Celentano… poi fai la stessa cosa”.

Maria Zaffino: "Flirt con Gianni Sperti? Ecco la verità"/ L'ex ballerina di Amici: "Oggi i rapporti sono…"

La reazione alla sfida di Raimondo Todaro é un’accusa

Insomma, a detta di Simone Galluzzo Raimondo Todaro muoverebbe una condotta strategica sull’accanimento nei suoi riguardi proprio come Alessandra Celentano, peraltro a sfondo di bodyshaming. Cioé, a suon di critiche sulle sedicenti mancanze fisiche, in termini di danza.

E a schierarsi dalla parte del ballerino spezzando in favore per lui una lancia contro Todaro, ad Amici 23, é Lucia Ferrari: “Io voglio bene a Simo e commentare così su un ragazzo…insomma la roba del fisico é vecchia e criticare non va a farlo migliorare ma va a distruggere la sua autostima e mi dà tanto fastidio …nei suoi confronti e non é giusto… sei forte quando balli”.

Amici 23, Petit accetta la sfida cover di Anna Pettinelli/ La reazione di Rudy Zerbi é un'accusa alla rivale!

Accade mentre nel circuito canto Petit accetta il compito di Anna Pettinelli…

Simone ha ricevuto un compito dal maestro Todaro e reagisce così… #Amici23 pic.twitter.com/NqWyq91E51 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 7, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA