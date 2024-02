Amici 23: Simone Galluzzo é eliminato/ S’infiamma la competizione, prima del serale!

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo é fuori dalla competizione dei talenti

Simone Galluzzo é l’eliminato ad Amici 23 di Maria De Filippi, in vista della fase serale del talent show. Accade nella nuova puntata di Amici datata 4 febbraio 2024, secondo gli spoiler di Amici news e Superguida TV.

Mentre – per il circuito ballo- Dustin Taylor si impone come primo concorrente ammesso al serale di Amici 23, Simone Galluzzo perde la sua corsa per un posto di seralista e il montepremi finale del talent show messo in palio. Alla rinnovata puntata domenicale di Amici 23, é eliminato Simone Galluzzo, ballerino allievo del maestro di ballo Emanuel Lo. Il prof riserva al giovane un lungo discorso, prima di suggellare l’uscita di scena in vista del serale di Amici. Emanuel Lo sceglie di optare per l’eliminazione del ballerino allievo e nonostante Simone Galluzzo abbia maturato un percorso di crescita indubbio, purtroppo l’allievo non risulterebbe ancora pronto agli occhi del maestro, per affrontare la fase successiva della gara di ballo, circuito competitor del canto, ad Amici 23.

Le reaction all’eliminazione di Amici 23 di Maria De Filippi

Per l’eliminazione del ballerino allievo di Emanuel Lo, piangono i compagni di studio al talent show: Marisol Castellanos , Gaia Di Martino, Kumo, Nicholas Borgogni, Lucia Ferrari e Giovanni Tesse. Ma più in generale, nella puntata domenicale della disfatta, tutti i protagonisti di Amici 23 si palesano piuttosto provati per l’inaspettata uscita di scena che anticipa il via della fase serale.

Ma quale destino attende gli altri allievi, ballerini e cantanti, in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, saranno i nuovi appuntamenti del talent show a decretarlo. Nel frattempo, intanto, in vista del serale é l’allievo australiano Dustin Taylor ad avere la meglio tra i concorrenti di Amici 23, con la promozione al titolo di concorrente seralista, beneficiata dalla maestra Alessandra Celentano!











