Amici 23, Simone Galluzzo: é rivincita su Alessandra Celentano/ Primo nella classifica di ballo: le reazioni

Amici 23, Simone Galluzzo vince la gara di ballo

Simone Galluzzo é il vincitore della gara di ballo domenicale, alla quarta puntata di Amici 23, e a grande sorpresa per la maestra avversa Alessandra Celentano e il mentore Emanuel Lo. Dopo le critiche ricevute sul piano fisico, quelle del giudice di gara ballo Garrison Rochelle al grido di “sei un brutto come me, che balla” – che per l’esperto sono da intendersi come un complimento al talento artistico, unitamente a quelle sul piano della tecnica oltre alla mancanza di linee fisiche lamentate da Alessandra Celentano, Simone Galluzzo registra la sua rivincita personale e artistica.

Alla nuova e quarta puntata domenicale di Amici 23 il giovane ballerino allievo si esibisce sulle note di Temperature di Sean Paul e vince la gara di ballo domenicale, aperta tra i concorrenti allievi ballerini di Amici 23. Il contest é giudicato dal giudice esterno Sergio Bernal Alonso. La celebrity guest giudice di ballo posiziona Simone Galluzzo al primo posto nella classifica stilata al termine della gara di ballo, con tanto di parole d’elogio destinate al ballerino. Questo, nonostante nei giorni precedenti il giovane veniva massacrato dalla critica generale, in particolare dalle contestazioni della maestra avversa Alessandra Celentano, in quanto non ritenuto meritevole del banco di studio della danza in mancanza di linee fisiche e di tecnica richiesti per un étoile degno di nota, nella danza.

Simone Galluzzo conquista pubblico e critica, ad Amici 23

“Posso farti una domanda…cosa é per te la musica? …per te é tutto? Per me sei tu!”, é l’endorsement di Alonso per Simone Galluzzo, ad Amici 23. E il giovane allievo modern-urban di Emanuel Lo porta in casetta il primo posto in classifica ballo, dicendosi grato al giudice, in un boato di appalusi e cori da stadio del pubblico presente e un thread in tendenza social a lui dedicato, dopo che l’esperto special guest aggiunge in favore all’astro nascente “sei fantastico, uno sguardo pazzesco, una energia…”. “Mi ha fatto tanto piacere… la musicalità é una pecca in realtà -ammette Simone, a cui la Celentano dava del “gracile” nell’essere un ballerino -,grandissima soddisfazione” .

Nel frattempo, il video del coinvolgente momento TV, diventato virale online, é caricato in un video sulla piattaforma streaming di Mediaset infinity.

simone galluzzo bellissimo stupendissimo pic.twitter.com/ZskoIZzTxU — sofia ✰ (@ytvsof) October 10, 2023













