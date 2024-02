Amici 23, Simone Galluzzo eliminato choc/ Arriva una proposta di lavoro inaspettata, dopo la bocciatura!

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo é il nuovo eliminato

Simone Galluzzo é il nuovo eliminato, al circuito ballo competitor di canto ad Amici 23 di Maria De Filippi.

E, intanto, tra le immagini nel daytime di Amici 23, datato 5 febbraio 2024, il ballerino allievo Simone Galluzzo dice addio alla casetta e ai compagni di studio, ballerini e allievi, con cui lui ha condiviso il suo percorso di crescita intrapreso al talent show di Maria De Filippi.

La scelta della eliminazione di Simone Galluzzo arrivava all’annuncio del maestro di ballo Emanuel Lo, nella puntata domenicale del 4 febbraio 2024 di Amici 23, spiazzando il fandom del giovane, ricordato dall’occhio pubblico TV per la forza del suo essere “gracile”, dalla costituzione non robusta, che lo contraddistingue nel mondo della danza.

La scelta di eliminazione viene maturata in vista della fase serale di Amici e inaspettatamente, nel daytime del talent show, viene seguita da una chiamata da Adriano Bolognino. L’esperto di danza apre ad un invito per la candidatura ad una collaborazione con il giovane allievo uscente di Amici 23.

La proposta per una collaborazione con l’allievo uscente di Amici 23

“Mi ricordo bene di te- fa sapere Adriano Bolognino, in un collegamento telefonico intrapreso con Simone Galluzzo, a cui va una proposta per la candidatura ad una collaborazione nella danza-…mi sei rimasto impresso dal workshop e nel tempo ad Amici ti ho seguito. Ti ho visto cresciuto… vedi di proporti per un’audizione privata”. La reaction di Simone Galluzzo é di stupore: “una proposta bellissima”. “Non pensare che sia finita qui, forza”, prova a rincuorare l’eliminato di Amici 23, Adriano, in vista di un nuovo percorso con l’ormai ex allievo di Emanuel Lo.

Prima di lasciare definitivamente la casetta di #Amici23, Simone riceve una telefonata inaspettata dal coreografo Adriano Bolognino! 🤩 pic.twitter.com/uo9yklGxhS — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 5, 2024













