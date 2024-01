Amici 23, Simone Galluzzo: “Non voglio andare a casa…”/ Lo sfogo del preannunciato eliminato

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo é il preannunciato eliminato nella classifica di ballo

Simone Galluzzo é il possibile nuovo eliminato ad Amici 23 di Maria De Filippi, secondo la classifica stilata dai concorrenti ballerini per l’ammissione o la bocciatura degli stessi elementi che formano la classe ballo in corsa al talent show. Come emerge nel rinnovato daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 30 gennaio 2024. Immagini quelle del nuovo appuntamento TV e streaming che vedono Simone Galluzzo reagire visibilmente deluso al verdetto della classe ballo, che lo decreta come l’elemento meno meritevole di un posto alla corsa alla fase serale di Amici 23.

“Qui dentro ho imparato a credere in me stesso- replica alla sentenza nuda e cruda dei compagni ballerini che lo bocciano non ritenendolo meritevole del serale, facendolo precipitare in ultima posizione nella rinnovata classifica di ballo- ho fatto i conti con me stesso e ho detto ‘o ti svegli o te ne vai a casa’. E io mi sveglio perché non voglio andare via …”.

La replica di Simone Galluzzo alla bocciatura

Per Simone Galluzzo, a rischio eliminazione imminente per la bocciatura infertagli dalla classe ballo, l’ammissione al serale di Amici 23 “Sarebbe una vittoria, riuscire ad arrivare avanti, andare a casa significherebbe deludere me stesso e chi ha fatto sacrifici per me”. Quindi il riferimento é ai genitori: “loro vogliono il meglio per me e meritano tanto… io li ringrazio più che con le parole coi fatti e non riuscirei mai ripagarli al 100 %”.

Insomma, il ballerino Simone Galluzzo proprio non ci sta alla sentenza della classe canto di ballerini competitor ad Amici 23, che lo fa sprofondare in ultima posizione. Ma quale condotta di partecipazione al talent show di Maria De Filippi, vorrà assumere il giovane ballerino, quando é ormai vicino il serale di Amici 23 di Maria De Filippi?

