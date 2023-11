Amici 23, Simone Galluzzo si sopravvaluta?/ L’accusa della maestra, Alessandra Celentano!

Amici 23, Alessandra Celentano convoca in studio gli allievi: la griglia della versatilità

Alessandra Celentano lancia una clamorosa accusa all’allievo di Emanuel Lo, Simone Galluzzo, con il giovane reduce dal superamento della sospensione in giudizio ad Amici 23. É parte integrante di quanto si rileva nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity, il 29 Novembre 2023. Occasione in cui al rinnovato appuntamento pomeridiano di Amici 23, i giovani talenti ballerini sono chiamati ad esprimere un giudizio sul loro talento in materia di versatilità, anche a margine di una performance eseguita nello studio di Amici 23, al cospetto della temuta maestra Alessandra Celentano.

“Allora, io penso che in modern tu ti sia praticamente sopravvalutato” – fa sapere la maestra Alessandra Celentano parlando aspramente all’allievo ballerino Simone Galluzzo, già ampiamente criticato per il fisico “gracile” in termini di linee fisiche rispetto ai canoni richiesti nella danza per un étoile che si rispetti. Ma non é tutto. Perché, poi, Alessandra Celentano rincara la dose sul conto di Simone Galluzzo, ai danni del team facente capo ad Emanuel Lo: “io non vedo tecnica e non vedo linee… non vedo praticamente niente …il modern é il tuo stile e dovresti avere un bel voto…per me zero”.

Insomma, con il suo intervento critico Alessandra Celentano boccia ancora una volta Simone Galluzzo, che così, con una insufficienza, si direbbe il principale candidato alla eliminazione tra i talenti ballerini in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi.

Il che accade mentre per la quota ex Amici 21, LDA registra il suo ritorno in TV sulle reti Rai, in occasione di una nuova puntata di Boomerissima, diventando particolarmente virale sui social…













