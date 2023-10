Amici 23, Simone Galluzzo: “Una mer*a, proprio..”/Eliminato? Emanuel Lo rischia: c’entra Alessandra Celentano

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo é a rischio eliminazione? La categoria di appartenenza é un caso nel talent show

Simone Galluzzo si preannuncia tra i papabili eliminati di Amici 23, anche a detta dello stesso mentore Emanuel Lo, che ha promosso nella scuola dei talenti delle arti canto e ballo. Nel daytime di Amici 23, datato 9 ottobre sulle reti TV e streaming Mediaset, si registra un momento ad alta tensione tra gli insegnanti del circuito ballo di ruolo al talent, alla presa visione della prova sulla categoria di appartenenza del talento -danza modern- voluta da Alessandra Celentano per il pupillo di Emanuel Lo.

La prova é l’esecuzione di una choreo di modern montata da Alessandra Celentano sulle note di Time Is running out che seppur dando luce alla peculiarità interessante del movimento di Simone, assume l’effetto boomerang per il giovane ballerino. Questo dal momento che alla presentazione iniziale di Amici 23, Simone Galluzzo si introduceva come un elemento di danza modern, per poi fornire un’altra cronistoria del suo stile al termine della prova di Alessandra Celentano. Una dichiarazione che delude Emanuel Lo.

“Finalmente ti vedo, il ballerino comunica con il corpo e tu hai di base una buona dinamica che devi sfruttare al massimo. -é la sentenza della Celentano nel verdetto che mette in discussione Simone Galluzzo-. É chiaro che per essere un ballerino di modern c’é un problema. A livello tecnico…un ballerino a diciott’anni deve essere formato. Il mio voto é 1”.

Emanuel Lo é deluso: quali sorti attendono l’allievo?

“C’ho messo tutto me stesso- commuove l’occhio pubblico nel sentiment dominante del web, il pupillo di Emanuel Lo, deludendo però lo stesso insegnante di ballo che lo ha promosso nella scuola come elemento dichiarato modern -, nell’ultimo periodo mi sono concentrato più sulla tecnica moderna che sulla tecnica Urban…”. Insomma, dinanzi al voto basso della Celentano, Simone Galluzzo farebbe un passo indietro sulla categoria di appartenenza, riscoprendosi un talento originariamente “Urban“.

“Il mio voto é stato bassissimo”, dichiara quindi non a caso, provato, Emanuel Lo che dava per scontato che Simone Galluzzo potesse essere in grado di mettersi alla prova sulle “sequenze di modern” alla prova Celentano. Che il giovane possa rivelarsi tra gli eliminati di Amici, quindi, non é un’ipotesi azzardata, anche se almeno per il momento Emanuel lo riconsegna la maglia di titolare del banco di studio all’allievo.

Per tre allievi è arrivato il momento di confermare la maglia attraverso i compiti assegnati loro dai prof e… Avete visto cos’è successo nella puntata di oggi di #Amici23? Cliccate QUI https://t.co/Lzana16IFz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 9, 2023

E la reaction di Simone Galluzzo é autocritica, in uno sfogo post-puntata domenicale, dove in confidenza con i compagni al rientro nella casetta lui é annichilito per la delusione del mentore al termine del compito: “una merda proprio…”.











