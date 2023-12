Amici 23: Simone, Kumo, Giovanni e Nicholas a rischio/ La scelta sul compito di Alessandra Celentano

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo e Kumo tra i talenti chiamati al compito di Alessandra Celentano

Simone Galluzzo, Kumo, Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni sono i principali candidati al titolo di nuovi eliminati di Amici 23 di Maria De Filippi. Questo, dal momento che i talenti ballerini in corsa tra i competitor del talent show sono chiamati alla nuova sfida di ballo, voluta da Alessandra Celentano per la gara dei talenti alla nuova puntata di Amici 23, prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity sabato 9 dicembre 2023.

Occasione in cui Kumo, Simone Galluzzo, Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni daranno conferma della loro scelta, se mettersi alla prova o meno o ritirarsi, rispetto alla sfida di Alessandra Celentano. E intanto i quattro competitor convengono di comune accordo preso con i rispettivi insegnanti di ballo, di accettare la prova della maestra avversa, a loro rischio e pericolo.

Anche Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse accettano la sfida

Alla convocazione del team di Emanuel Lo, l’allievo Kumo in complicità con il maestro di ballo e il compagno Simone Galluzzo pungono la Celentano a distanza, per poi accettare la sfida. “Fantastico, é lo stesso compito che hai dato a Dustin Taylor -ricorda al maestro il primo allievo sulla maestra e il pupillo-. Nonostante i dubbi dei ballerini, incerti di poter sostenere la sfida a prova di tecnica, Emanuel Lo sprona i suoi allievi, facendoli accettare la sfida: “questo compito é da prendere come studio..”.

E l’ok alla sfida arriva alla fine anche dal team capeggiato da Raimondo Todaro, alla convocazione del maestro con gli allievi Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse: “non ho mai pensato di rifiutarlo…”, fa sapere un impavido Nicholas, a cui segue un insolito Giovanni in preda ai dubbi, diviso tra l’idea di rifiutare e la voglia di accettare la prova: “se lo accetto lo devo fare”. “Quindi accettalo”, spinge Tesse, Todaro.

E, intanto, Simone registra un inaspettato crollo…

La crisi di Simone, un compito per Petit, Dustin a lezione di Italiano con Isobel, il maestro Emanuel Lo mostra un filmato a Kumo e Simone, Martina si racconta…Questo e tanto altro nella puntata di oggi del Daytime di #Amici23 https://t.co/zuDnStiD3y — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 5, 2023













