Amici 23, s’infiamma la gara inediti su Radio Zeta/ Il vincitore tra Petit, Holden, Moda, Lil Jolie, Mew e…

Amici 23, é guerra tra i singoli dei cantautori

S’infiamma la gara tra i singoli di Amici 23 di Maria De Filippi, con Petit, Mida e Holden tra i candidati concorrenti competitor favoriti alla vittoria del contest aperto su Radio Zeta. La radio dedicata ai talenti e i fruitori di musica rappresentativi della Generazione zeta, facente capo all’airplay radiofonico di RTL.102.5 vede in particolare sfidarsi come concorrenti i cantautori in corsa all’edizione corrente di Amici 23 di Maria De Filippi.

“Nelle ultime settimane su Radio Zeta abbiamo ascoltato tutti gli inediti dei ragazzi di #Amici23 e su RTL 102.5 Play avete espresso le vostre preferenze! -fa sapere in un comunicato, la Radio della Generazione zeta, che ha scelto di aggiungere alla playlist dei brani per i fruitori di musica all’ascolto i singoli dei cantautori in corsa ad Amici 23-

Questa domenica in puntata ad #Amici23, scopriremo qual è il vostro preferito e dalle 17 entrerà ufficialmente nella

playlist di Radio Zeta!”.

Insomma, stando a quanto riprende Radio Zeta in un post condiviso sul re dei social di Instagram, che é ora virale nel web, i risultati del contest aperto per il titolo del miglior inedito in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi sono previsti a fine concorso nella nuova puntata attesa al consuetudinario appuntamento domenicale del talent show. Ossia, nella puntata prevista di domenica 7 gennaio 2023, all’appuntamento della messa in onda in programmazione sulle reti TV e streaming Mediaset. Quando, cioé, suonerà la campanella di ripartenza della scuola di Amici 23 con la re-entry nei palinsesti sulle reti Mediaset delle vicende dei cantanti e ballerini scoperti da Maria De Filippi che si contendono i titoli di vincitore dei circuiti competitor ballo e canto.

L’appuntamento domenicale nel nuovo anno di Amici 23, per il post-Epifania 2024 che vede per la quota ex Amici LDA stringere le forze con Deddy, decreterà quindi il vincitore del contest del miglior inedito del talent show. E a contendersi il titolo che sta per decretarsi, prima della ripartenza della fascia quotidiana nel daytime di Amici 23 in onda da lunedì 8 gennaio 2024 sulle reti Mediaset, sono i cantautori Petit, Mew, Lil Jolie, Holden, Mida, Sarah Toscano, Malia, Matthew e Ayle con i loro rispettivi inediti lanciati nella scuola più spiata d’Italia. Così come é indicato nel link del portale web di Radio Zeta, dove é possibile esprimere la propria preferenza e votare fino ad un massimo di 5 voti per il singolo elettore.











