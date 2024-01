Amici 23, Sofia Cagnetti a prova di sensualità: eliminata nel ballo?/ Celentano l’affonda: “Esasperata!”

Amici 23, Sofia Cagnetti é messa a dura prova:

Sofia Cagnetti é messa a dura prova sui tacchi, in una coreografia voluta da Alessandra Celentano, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Si tratta di una sfida nella competizione tra i talenti ballerini e cantanti di Amici 23, che vede Alessandra Celentano chiamare al centro studio l’allieva di Emanuel Lo, per una coreografia di latino contaminato da eseguire in coppia con Umberto Gaudino, ballerino professionista nel corpo di ballo al talent show targato Mediaset.

La prova montata sulle note di Havana, singolo latin pop hit di Camila Cabello, vede Sofia Cagnetti indossare una mise en rose che unitamente ai passi di latino non soddisfano il gusto dell’esperta esaminatrice Alessandra Celentano.

“Sono stata provocatoria su questa choreo …io non ti credo credibile -é la sentenza che boccia Sofia Cagnetti con il voto di insufficienza plenaria, pari a due-….mi sembri le bambine che vogliono fare le adulte al di là delle quattro facce che fai ..”.

Sofia Cagnetti divide la cattedra ballo di Amici 23

Per Alessandra Celentano Sofia Cagnetti non sarebbe da ritenersi credibilmente sexy, come la coreografia vorrebbe. E il maestro di Sofia Cagnetti, Emanuel Lo non ci sta, di tutt’altro avviso infatti sbotta, per poi riconfermare la maglia alla pupilla di titolare del banco di studio ad Amici: “ma che commento serio é questo? Sofia ha diciotto anni e quello che abbiamo visto parla da solo”.

Per il maestro Sofia Cagnetti é talentuosa, espressiva, corretta nelle movenze e sensuale. Ma la Celentano la boccia, quando si avvicina ormai il serale di Amici 23: “sei costruita… Bisogna essere sensuale e femmina senza esasperazione “.

La maestra Celentano ha assegnato a Sofia un compito di latino contaminato! Il maestro Emanuel Lo le darà almeno la sufficienza e le riconsegnerà la sua maglia di #Amici23? pic.twitter.com/ZBKQNzWmyH — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 31, 2024

Insomma, per almeno un terzo della cattedra dei professori di ballo Sofia Cagnetti rischia la non qualificazione al serale di Amici 23, vista la bocciatura di Alessandra Celentano. Intanto, anche Simone Galluzzo é a rischio…













