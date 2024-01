Amici 23, Sofia Cagnetti: “Non mi sono mai innamorata…”/ La verità intimista

Amici 23, Sofia Cagnetti si racconta a cuore aperto

Tra i competitor in corsa al talent di canto e ballo all’edizione di Amici 23, Sofia Cagnetti può dirsi rischiare grosso il titolo di nuova eliminata. Visto il sofferto periodo di crisi artistica e personale, dettato in particolare dalle critiche avverse della maestra di danza Alessandra Celentano. Ma non solo. Perché la stessa Sofia Cagnetti ammette di essere particolarmente fragile, tra le righe di un tema svolto per la traccia assegnata alla classe di concorrenti ad Amici 23: “Chi sono? Le mie insicurezze e ciò che non riesco a dire di me”.

Amici 23, Lucia Ferrari: "Sono la mia più grande nemica..."/ La confidenza in lacrime

Tra le dichiarazioni riportate per iscritto al compito, la ballerina modern si racconta senza filtri, quindi, tra vita personale e percorso artistico. E lo fa ammettendo, tra le altre verità intimiste, di non essersi ad oggi mai veramente sentita innamorata. Questo, complice la sua tendenza a dare il meglio e il tutto di sé, per selezione, tra le priorità nella vita rappresentate perlopiù dalla danza.

Amici 23, Ayle choc: "Non mi piaccio fisicamente, non mi sento apprezzato"/ "Prendo a calci le persone per…"

“Sono una persona che fa fatica ad aprirsi con gli altri …per paura di essere presa in giro -attenziona all’esordio della lettera dell’io, Sofia Cagnetti, ad Amici 23-…quando faccio qualcosa lo faccio con tutto il cuore e quando lo faccio lo faccio al cento”. Tra le dichiarazioni intimiste rilasciate nel daytime di Amici 23 datato 17 gennaio 2024, poi, Sofia Cagnetti non nasconde di avere un “carattere complicato e vengo fraintesa e vorrei essere come voi bilanciata senza contorcermi…”.

L’aneddoto intimista di Sofia Cagnetti, ad Amici 23

Insomma, Sofia Cagnetti vorrebbe poter imparare ad essere leggera, che non significa vivere con superficialità ma imparare a godere ogni attimo della vita con più leggerezza: “dovrei fregarmene e concedermi di più… forse é proprio per questo che non mi sono mai innamorata di nessuno”, svela tra le dichiarazioni più intimiste, che rivelano la confessione più intima della ballerina, Sofia Cagnetti. “Cucciola“, é però solo uno tra gli innumerevoli messaggi di supporto riportati per lei dai fan, attivi sui profili social di Amici.

Amici 23, Martina Giovannini: "Mi faccio annientare dal giudizio.."/ Lo sfogo inaspettato

Nel frattempo, intanto, per il circuito canto Martina Giovannini svela le sue fragilità inaspettate…

Ai ragazzi è stato chiesto di scrivere un tema per raccontarsi dal titolo "Chi sono io? Le mie insicurezze e ciò che non riesco a dire di me", clicca qui per rivedere la puntata di oggi del Daytime ⬇️ https://t.co/GZStFhbGD9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 17, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA