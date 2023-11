Amici 23, Sofia Cagnetti penalizzata nel ballo?/ Il duro confronto con Emanuel Lo

Amici 23, Sofia Cagnetti lamenta il talent show come un percorso ad ostacoli

Sofia Cagnetti é vittima di un percorso ad ostacoli e di penalizzazione ad Amici 23 di Maria De Filippi, o almeno questa sarebbe un’accusa velata che Emanuel Lo blocca sul nascere. É quanto si rileva al daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 16 novembre 2023.

Un appuntamento in cui il maestro convoca l’allieva ballerina, per un confronto tra le parti a margine della condotta scolastica della giovane in alcuni rvm. Contenuti che in formato video immortalano Sofia Cagnetti mentre lamenterebbe di sentirsi come inadeguata, penalizzata e incompresa come talento. In una reazione distruttiva e non costruttiva volta al miglioramento nel ballo, a detta di Lo.

Relativamente ai risultati al di sotto delle sue aspettative alle ultime Masterclass, le lezioni di ballo speciali sostenute alle audizioni al cospetto di Kristian Cellini, Macia Del Prete e la Alvin Alley School, Sofia Cagnetti avrebbe una reazione deludente per il mentore che denoterebbe l’immaturità caratteriale della ballerina.In particolare, dalle immagini emergono le lacrime della ballerina al termine della masterclass di Kristian Cellini, dove lei il talent show le sembrerebbe essere ancora una volta a lei avverso.

Emanuel Lo chiarisce con l’allieva: il duro confronto tra Sofia Cagnetti e l’insegnante

“Ma secondo te è normale affrontare la danza, che dovrebbe essere la tua passione, il tuo amore, in questo modo? -incalza la ballerina, Emanuel Lo, alla convocazione per un confronto volto alla crescita di Sofia Cagnetti-. Nel filmato vedo 3 cose e tutte e tre volte demandi il problema all’esterno. Secondo te esiste un meccanismo che viene contro di te? Qui, si va avanti con il talento e tu ne hai, ma lo stai buttando all’angolo. Nella seconda edizione che è successo? Gli Americani guardano tutto di voi e non vengono a vedere se tu hai fatto o meno hip hop. Ma sarà così anche fuori. Ogni situazione e audizione sarà così. Devi prendertela con te stessa. Il carattere è fondamentale.”.

Sofia ha visto insieme al maestro Emanuel Lo le sue reazioni dopo le masterclass a cui ha partecipato e affronta con il prof alcune sue insicurezze #Amici23 pic.twitter.com/07Nff8PPb6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 16, 2023

Sofia, visibilmente mortificata a fronte del rimprovero di Emanuel Lo ad Amici 23, poi prosegue facendo autonalisi sulla mancanza di fiducia nei suoi stessi riguardi, che la porterebbe a vedere il mondo esterno a lei sempre da ostacolo:

“Ma lo so, il problema è proprio questo, che sono troppo dura con me stessa. Io me la prendo con me stessa, ma non ho le p**** di dire che mi devo impegnare. E poi trovo le scuse che sono fattori esterni a influenzarmi, mentre non è così. Il problema è come io affronto le cose”. Queste le parole nel daytime che vede a rischio l”intera classe di ballo.

Dinanzi all’ammissione della ballerina, quindi, Emanuel Lo sceglie di rinnovare la fiducia nei riguardi di Sofia Cagnetti, lasciandosi andare ad un un abbraccio di chiarimento e tra le parole dolci di stima e affetto, ad Amici 23: “Tu hai talento, ora che l’hai capito e sai dove lavorare mi aspetto molto”.











