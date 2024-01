Amici 23: Sofia Cagnetti vince la masterclass di danza/ Si apre l’ardua sfida sui tacchi!

Amici 23 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti si aggiudica un nuovo conferimento in premio

Tra i competitor concorrenti in corsa nel circuito ballo, Sofia Cagnetti si candida al titolo di prima classificata ballerina, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Questo, con il risultato edificante del conseguimento di una masterclass, come premio in palio conferitole per la vittoria di una gara di improvvisazione. Così come emerge al rinnovato appuntamento in daytime pomeridiano, del talent show in onda l’11 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming di Amici 23 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti si aggiudica una lezione privata di danza, a cura di un’esperta professionista ballerina e coreografa. Si tratta di Irma Di Paola, che spesso e volentieri ha coperto il ruolo di giudice esterno nella competizione di ballo, nella storia del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

E la lezione speciale si rivela essere una nuova sfida nella sfida di ballo che vede protagonista Sofia Cagnetti, ballerina ufficiosamente candidata alla vittoria del circuito ballo e finale di Amici 23 di Maria De Filippi. Si tratta di una prova ardua a base di passi di danza sui tacchi. Una heels choreo che, tra una prova e l’altra, vede registrarsi un dialogo intimista tra l’allieva Sofia Cagnetti e l’esperta giudice, Irma Di Paola.

Le reaction dell’occhio pubblico

“Com’é per te ballare sui tacchi?-incalza la candidata alla vittoria di Amici, Irma, a cui la ballerina replica: “Mi fa sentire come non riesco a sentirmi mai nella vita…”. E, intanto, non mancano le pronte reaction dell’occhio pubblico attivo sulla pagina Instagram del talent show, al rinnovato daytime di Amici 23. “Come se stesse andando a un funerale” attenziona con tono polemico una tra le critiche social sulla performance di Sofia Cagnetti a prova di heels e in una mise total black. Poi, c’é chi si dice sorpreso del lato sexy recondito di Sofia Cagnetti, appena rivelato “abbiamo visto Sofia o é un allucinazione collettiva?”.

Poi, ancora, non manca chi muove una contestazione alla produzione di Amici 23, dal momento che il talent show non fornisce aggiornamenti sul conto dei talenti uscenti Mew e Matthew.

In una gara di improvvisazione Sofia ha vinto una masterclass con Irma Di Paola e… #Amici23













