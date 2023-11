Amici 23: Sofia Cagnetti vince “la mia choreo” con l’insicurezza/ Batte Nicholas e Marisol: il verdetto

Amici 23 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti vince nel ballo portando in scena “la mia choreo”

Il contest nella gara di ballo domenicale, “la mia storia, la mia coreografia”, ad Amici 23, vede Sofia Cagnetti sbaragliare la concorrenza nel ballo. Accade secondo quanto si rileva alle anticipazioni TV e streaming di Superguida TV e Amici news, nella puntata di Amici in onda il 5 novembre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Al termine del contest di ballo, che chiama i talenti ballerini in corsa al talent show sulle reti Mediaset ad esibirsi su una coreografia montata ad arte sulla propria vita, Sofia Cagnetti si rivela la First class con lo storytelling coreografato delle sue paure e le insicurezze.

Nella prova, la ballerina allieva di Emanuel Lo risultata vincitrice sfidando i rivali nel ballo Nicholas Borgogni e Marisol Castellanos, rispettivamente allievo ballerino di Raimondo Todaro e pupilla protetta di Alessandra Celentano.

Le anticipazioni del contest “la mia storia, la mia coreografia”, ad Amici 23 di Maria De Filippi

Nella prova domenicale di Amici 23, Sofia Cagnetti esegue sul palco una coreografia di danza incentrata sul sentirsi fuori luogo nello stretto contatto con molte persone, in una società moderna che é quella di oggigiorno. Nicholas Borgogni ad Amici esegue una coreografia dedicata ai genitori e incentrata sul difficile rapporto intercorrente tra lui e quest’ultimi. Mentre la terza competitor ad Amici 23, Marisol Castellanos, esegue una coreografia dedicata alla tendenza personale di essere troppo dura con se stessa e balla sulle note di Voce di Madame.

La prova domenicale di ballo, ad Amici 23, vede l’allieva di Emanuel Lo sbaragliare la concorrenza in quanto ballerina e coreografa improvvisata. Che Sofia abbia quindi un ampio margine di possibilità di qualificarsi tra i talenti competitor alla fase serale di Amici 23 non può quindi dirsi un’ipotesi azzardata, per la gioia del mentore, insegnante di ballo, Emanuel Lo.

