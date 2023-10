Amici 23, Sofia prima e Nicholas utimo tra i ballerini / La classifica ballo determina l’eliminato?

Amici 23 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti si impone come prima classificata nel circuito ballo

Sofia Cagnetti si impone come la prima della classe e Nicholas Borgogni finisce ultimo classificato nella classifica del circuito ballo di Amici 23. Queste sono solo alcune delle posizioni della classifica di Amici 23 stilata dai concorrenti in corsa al talent show di Maria De Filippi, che chiama i singoli diretti interessati -elettori- ad esprimere una preferenza relativamente al talento competitor nel circuito ballo.

Ultimo classificato é Nicholas Borgogni, nel circuito ballo di Amici 23 di Maria De Filippi

Stando ai risultati e le posizioni dettate dalla classifica di Amici 23, stilata dai talenti in corsa al talent show delle arti, Sofia Cagnetti é la prima classificata, seguita alla seconda posizione da Chiara, e in terza posizione da Marisol, in un podio tutto al femminile. Quarta classificata, secondo il gradimento generale della classe, poi, é Simone. Quinto classificato ad Amici 23 é , poi, Kumo in un ex aequo con Elia.

Sale, quindi, l’attesa per la messa in onda della terza puntata domenicale del format dedicato alle arti canto e ballo, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

E sempre fuori dalla Top5, secondo la classifica della classe di Amici 23 di Maria De Filippi, troviamo al sesto posto Gaia. Al settimo e ultimo posto troviamo invece Nicholas Borgogni, già ultimo classificato nella prima classifica stilata dai professori di ballo di ruolo al talent show. Che la classifica di ballo, viste le posizioni raggiunte tra i concorrenti in gara, possa decretare la messa in discussione del talento giunto alle ultime posizioni, tra cui l’ultimo classificato Nicholas Borgogni, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

Questo, mentre al talent show giunto all’edizione di Amici 23 di Maria De Filippi il cantante Mida diventa un curioso caso di decrescita dal punto di vista dei dati di streaming registrato sulla piattaforma di Spotify Italia.













