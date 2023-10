Amici 23, Spacehippiez a rischio: Anna Pettinelli lo sfida/ “La voce ce l’hai?”

Amici 23, Spacehippiez a rischio eliminazione? Anna Pettinelli lo sfida nel canto

Spacehippiez é tra i principali candidati al titolo di eliminati ad Amici 23, questo per effetto della comunicazione di una sfida di Anna Pettinelli. Nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda sulle reti Mediaset il 13 ottobre 2023, la maestra di canto e voce RDS chiama il talento cantante allievo di Lorella Cuccarini ad una sfida in vista della puntata domenicale, mettendo il giovane in discussione.

Amici 23, Mew vince il primo singolo "Mercoledì mai"/ L'annuncio divide il web

“Caro Leo, è un po’ che ti osservo e mi piacerebbe capire meglio quali sono i tuoi limiti e le tue inclinazioni -fa sapere la voce speaker radiofonica Anna Pettinelli in un chiaro annuncio di sfida lanciata al team di Lorella Cuccarini, in particolare a Spacehippiez -, perché finora ti sei misurato solo con canzoni molto facili e orecchiabili. Sai cantare qualcos’altro? La voce ce l’hai?”. Insomma, per Anna Pettinelli, SpaceHippiez non si direbbe un cantante e il messaggio che potrebbe anticipare l’eliminato di Amici 23, indicando il destinatario, prosegue: “Sono molto dubbiosa. Da quel che hai fatto finora non credo. E’ il momento di misurarsi con un classico d’amore, togliersi i panni del simpaticone e dedicarsi a una vera ballad. Ho pensato a ‘Tutto quello che un uomo’ di Sergio Cammariere. Accetti la sfida? Buon lavoro”.

Amici 23, Matthew: esce il primo inedito Fammi/ La risposta all'accusa

Spacehippiez accetta la sfida di Anna Pettinelli

La reaction di Spacehippiez? “E’ arrivato il momento di mettermi in gioco veramente.. questo è un pezzo d’amore.. questa è una delle mie parti sensibili..”, fa sapere il destinatario, che si comune accordo nel confronto con la maestra mentore Lorella Cuccarini convengono sia giunto il momento di sfidare il suo vero io artistico, oltre le mere apparenze di un “simpaticone“.

“Stare qui conta -ammette Spacehippiez l, quanto sia importante come trampolino di lancio nella musica, Amici 23- perché ho iniziato a scrivere canzoni da quando avevo 16 anni.. qui ci sono certe situazioni che ti mettono di fronte alle tue paure, non puoi scappare”. Amici 23, l'intera classe é a rischio? / Spunta un filmato choc e scatta il provvedimento

Nel frattempo, ad Amici 23 Mew e Matthew ricevono la promozione di upgrade dei rispettivi inediti…











© RIPRODUZIONE RISERVATA