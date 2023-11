Amici 23: Spacehippiez é il nuovo Cricca?/ Dopo il ritiro di SamuSpina, web invoca il ritorno

Amici 23 di Maria De Filippi, Spacehippiez ritorna al talent show? La richiesta del web

Spacehippiez é il nuovo Cricca di Amici 22, nel sentiment predominante su Amici 23 dell’occhio pubblico attivo via social. Nella puntata del 22 ottobre 2023 di Amici 23, il cantautore allievo di Lorella Cuccarini Spacehippiez perdeva la sfida che lo vedeva contrapporsi allo sfidante esterno SamuSpina. Il primo finiva così per essere sostituito dal vincitore, che da talento dj e producer attenzionato ai casting da Anna Pettinelli diveniva il nuovo allievo cantante come auspicato dalla voce speaker RDS richiedente della sfida di canto.

L’uscita di scena ha gettato nello sconforto i fan di Spacehippiez attivi nel web che sui social sono ora tra i fautori della contestazione generale che taccia il talent show di penalizzare il talento. Alla luce della sostituzione avvenuta dopo che il divieto dell’uso dell’autotune voluto da Lorella Cuccarini e rigettato dai colleghi insegnanti di canto Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, fosse stato fatto valere per i soli allievi della prima insegnante, come convenuto dalla produzione di Amici 23. E la polemica si fa, intanto, particolarmente calda anche per il ritiro spiazzante di SamuSpina: l’uscente lascia il talent show nel daytime settimanale di Amici ammettendo di sentirsi in preda alla vergogna, all’idea di non riuscire ad affrontare il percorso di studio ad ostacoli con le sfide, come la gara cover domenicale, che giudicata da Gabry Ponte all’ultima puntata lo vede tra gli ultimi classificati.

SamuSpina si ritira da Amici 23 e il pubblico invoca il ritorno di Spacehippiez

SamuSpina ammette così i suoi limiti e Anna Pettinelli ha forse commesso un errore di sopravvalutazione del talento del dj producer, che ad Amici 23 é durato per pochi giorni deludendo le aspettative della mentore. Nel web, quindi, c’é chi invoca un ritorno di Spacehippiez al talent show, al ricordo della re-entry di Giovanni Cricca che dopo l’eliminazione tornava in corsa nel circuito canto all’edizione di Amici 22, a grande richiesta dell’occhio pubblico.

Che Spacehippiez possa tornare ad occupare il suo banco di studio ad Amici, sostituendosi a SamuSpina, a grande richiesta del fandom del talent show? La produzione del talent potrebbe prendere in considerazione la richiesta del web, complice il ricordo positivi di Spacehippiez. “Sono infinitamente grato di aver avuto l’opportunità di partecipare a questo viaggio incredibile- dichiara intanto in un primo stato social post-Amici 23, Spacehippiez, su Instagram-. Per quanto riguarda i compagni d’avventura, raga, non potete capire quanto mi mancate, ci rivedremo tutti alla fine del programma. Vi voglio un mondo di bene. Questo capitolo si è concluso, Ora un nuovo viaggio sta per iniziare”.

"maria vista l'auto eliminazione di samuspina, io propongo di far rientrare spacehippiez" #Amici23 pic.twitter.com/nv1SAo0QhB — deni | (@dd3nisw) November 6, 2023













